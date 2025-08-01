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1 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

"(Suriye konusunda) Ortak bir anlayışa sahip değiliz"

01 Ağustos 2025, Cuma 14:54
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" ve ülkenin istikrarına yardımcı olmadığını belirterek, bu konuda İsrail ile "ortak bir anlayışa" sahip olmadıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir brifingde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack,, Suriye ile ilgili birçok başlıkta gündemdeki konuları değerlendirdi.

Barrack, ABD olarak Suriye'nin istikrara kavuşmasını istediklerini ve bunun için hem Suriye'deki yönetimle hem de başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle yakın çalıştıklarını kaydetti.

ABD'li büyükelçi, "İsrail'in eylemleri Suriye'deki sürece yardımcı oluyor mu?" sorusuna, "Bu durum işleri karmaşıklaştırıyor mu? Evet, işleri karmaşıklaştırıyor." yanıtını verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi de olan Barrack, "Bana göre İsrail saldırgan değil ancak (eylemleri) yardımcı olmuyor. (Suriye konusunda) Ortak bir anlayışa sahip olmadığımız için yardımcı olmuyor." yorumunu yaptı.

İsrail'in İran ile arasında başka bir tehdit unsuru olmasını istemediğini ve bunu anladıklarını ifade eden Barrack şu değerlendirmeleri yaptı:

"İsrail şu anda sınırlarına çok duyarlı. Suriye, İsrail ile savaş istemiyor. Kişisel görüşüme göre İsrail, Suriye'ye odaklanmış değil onlar Golan Tepeleri'ni İran sınırına kadar genişleteceklerini söylüyor. Onlar, kendileriyle İran arasında güvenilir ortaklardan oluşan temiz bir bölge istiyorlar. İran'a görüş açısı istiyorlar ve buradan İran'a kadar kimse bize karışmayacak diyorlar."

Türkiye çok yardımcı oluyor

Öte yandan Barrack, Suriye'de güvenliğin sağlanmasında ve yönetimsel istikrar gibi konularda Ankara'nın her konuda çok yardımcı olduğunun altını çizerek, "Türkiye inanılmaz derecede işbirliği yapıyor. Suriye hükümeti de bu yardımı kabul etmekte inanılmaz işbirliği yapıyor. Ancak süreç yavaş ilerliyor. Yaklaşık 10 milyon Suriyeli geri dönmek istiyor." yorumunu yaptı.

Türkiye ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında (Şam yönetiminin hakim olduğu alan sayesinde) bir nevi "tampon bölge" oluştuğunu, ayrıca Dürzilerin yaşadığı bölgede de bir tür tampon bölge oluştuğunu anlatan Barrack, ülke içindeki güvenlik dengelerinin farkında olduklarını ve ilgili tüm ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

AA

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