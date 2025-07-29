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29 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

İran'ın Yezd eyaletinde devlet daireleri yarın için tatil edildi

29 Temmuz 2025, Salı 15:34
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Buşehr ve Loristan'ın ardından Yezd eyaletinde de kamu kurumları yarın için tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Vali Yardımcısı Muhammed Ali Şah Hüseyni, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Şiddetli sıcakların devam etmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yarın tüm kamu ve eğitim kurumları tatil edilmiştir." dedi.

İranlı yetkili, sağlık kuruluşları, acil yardım birimleri ve banka şubelerinin bu karardan muaf tutulduğunu kaydetti.

İran’ın Buşehr ve Loristan eyaletlerinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısının ardından bu kentlerde kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildiği duyurulmuştu.

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor. Böylece konutlarda yaşanabilecek olası elektrik kesintilerini önlemek ve halkın enerjiye erişimini kesintisiz sağlaması amaçlanıyor.

AA

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