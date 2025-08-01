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1 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon, zorla sorguya getirilecek

01 Ağustos 2025, Cuma 10:40
Güney Kore'de mahkeme, hakkında sıkıyönetim soruşturması yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un zorla sorguya getirilebilmesi için karar çıkardı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Min Joong-ki'nin ekibinin talebini onayladı.

Mahkemenin kararına göre, bu hafta 2 kez çağrıldığı mahkeme sorgusuna katılmayan Yoon, zorla sorguya getirilebilir.

 

Öte yandan Yoon'un avukatları, eski devlet başkanının kötüleşen sağlığı nedeniyle mahkemeye gidemediğini savundu.

3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimin ardından görevden alınan ve ocakta tutuklanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Yoon, 10 Temmuz'dan bu yana Seul Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

 

AA

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