Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti

TÜRK-İŞ’in Temmuz 2025 verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 86 bin 36 TL’ye yükselirken açlık sınırı 26 bin 413 TL oldu.

Krizlerin faturası hep işçi, memur ve çiftçiye

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Temmuz 2025’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 26 bin 413 TL’ye çıktı. Yine aynı ailenin barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarı ise 86 bin 36 TL olarak hesaplandı. Böylece yoksulluk sınırı, ilk kez 86 bin liranın üzerine çıktı.

Mutfak enflasyonu yüzde 37’yi aştı

TÜRK-İŞ verilerine göre, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de Temmuz ayında 33 bin 982 TL’ye yükseldi. Bu tutar, geçen ay 33 bin 586 TL olarak açıklanmıştı. Haziran ayına kıyasla açlık sınırı 1.298 TL, yoksulluk sınırı ise 971 TL arttı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamaları için yapması gereken asgarî harcamadaki aylık artış yüzde 1,14 oldu. On iki aylık gıda enflasyonu yüzde 37,32 olarak kaydedilirken, yılbaşından bu yana geçen yedi ayda mutfak enflasyonu yüzde 25,28’e ulaştı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL