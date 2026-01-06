"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

06 Ocak 2026, Salı 21:08
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Venezuela’ya askerî müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela’yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Siyasî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD’nin Venezuela’ya askerî müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde Guterres adına konuştu. BM Şartı’nın herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasî bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını aktaran DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğuna dikkati çekti. 

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    “Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz”

    Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

    Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

    Elektrik ve gaza zam yolda

    Beyaz et zammı kanatlanacak

    "Kapalıçarşı soruşturması"nda 4. dalga operasyon: 68 kişi gözaltına alındı

    ABD'ye tepki mitingi düzenleyecek

    İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.