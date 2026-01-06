Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Venezuela’ya askerî müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela’yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Siyasî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD’nin Venezuela’ya askerî müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde Guterres adına konuştu. BM Şartı’nın herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasî bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını aktaran DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğuna dikkati çekti. AA

