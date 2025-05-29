'Avrupa, ABD ile "öfkeli boşanmadan" kaçınmalı'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Kubilius, ABD'nin Avrupa'ya "ihanet edeceğinden şikayette bulunmak yerine" kıtadaki Amerikan savunma kaynaklarının yerini doldurmak amacıyla harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

Andrius Kubilius, Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen Charlemagne Ödülü Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma ihtimali konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek 10 yılda Avrupa'nın savunma konusunda kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğinin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Kubilius, "Çünkü Amerikalılar, Avrupa'dan giderek daha fazla çekilecek. Avrupa'yı sadece Avrupalılar tarafından savunmak kolay olmayacak ancak bunu yapmaya hazır olmalıyız." diye konuştu.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesi, Rus saldırganlığının artması ve ABD'nin Avrupa'dan çekilmesinin hızlanması nedeniyle muhteşem bir fırtınayla karşı karşıya bulunduklarını ifade eden Kubilius, "ABD'nin Avrupa'dan çekileceği yeni bir gerçek ve bu, NATO'dan çekilecekleri anlamına gelmiyor. Çin'in yükselen askeri gücü, ABD'nin dikkatini giderek daha fazla Hint-Pasifik bölgesine kaydırmaya itecek ve ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltacak." görüşünü paylaştı.

"Buna hazır mıyız?"

Kubilius, Rusya'nın NATO ya da AB üyesi bir ülkeye saldırması durumunda milyonlarca insansız hava aracı bulunan, savaşta test edilmiş Rus ordusuyla karşılaşacaklarına dikkati çekerek "Buna hazır mıyız? Hiç sanmıyorum." dedi.

Avrupa'nın yeni silahlar geliştirerek ya da tedarik ederek hazırlanması gerektiğini ve bunun için yeterli mali kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydeden Kubilius, ABD'nin Avrupa'ya "ihanet edeceğinden şikayette bulunmak yerine" kıtadaki Amerikan savunma kaynaklarının yerini doldurmak amacıyla harekete geçmeleri ve Washington'la "öfkeli boşanmadan" kaçınmak için hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Kubilius, NATO'nun 23-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek zirvesinde muhtemelen üye ülkelerden askeri kabiliyet hedeflerini yüzde 30 artırmalarını talep edeceğini, ülkelerin mevcut hedeflere ulaşma konusunda geride olduklarını dile getirdi.

Avrupa'nın özellikle uzay istihbarat verileri, komuta ve kontrol merkezleri alanlarında hala büyük ölçüde ABD kaynaklarına bağımlı olduğuna dikkati çeken Kubilius, bu alanlarda gecikmeden atılım yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kubilius, bu tür atılımların pahalıya mal olacağını belirterek savaş çalışmaları konusunda önde gelen düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün, ABD'nin NATO'nun kolektif savunmasına katkısını ikame etmenin Avrupalı müttefiklere maliyetinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.