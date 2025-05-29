Ziraî don felâketi 6 Şubat depremi gibi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya’da ziraî don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Tarihin en büyük ziraî afetini yaşıyoruz

Bayraktar: Böyle afet görmedim

'Yok yılı olabilir'

Bayraktar, “Biliyorsunuz, 6 Şubat’ta bir deprem yaşadık. Çok büyük bir felâketti. 6 Şubat depremi gibi 65 vilayetimizde büyük bir don felâketiyle karşı karşıya kaldık. Birçok ürünümüz maalesef yüzde 100 oranında zarar gördü. Tabiî afetler devam ediyor. 2024 yılında bin 254 adet afet yaşadık.

2025 yılına geldik, afetler hem oran hem de şiddet olarak artarak devam ediyor. Tarım sektörü dışarıdan bakıldığında çok kolay bir meslek olarak görülüyor” dedi. Bayraktar, üretimin devam edebilmesi için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya - Anka