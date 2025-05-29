TÜRK DEMOKRASİ VAKFINCA DÜZENLENEN BİR PROGRAMDA 27 MAYIS DARBESİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI ELE ALINDI.

27 MAYIS BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI

"27 Mayıs: Bütün Yönleriyle Darbeler ve Vesayetler" programında konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrasiyi tarif ederken 'demokrasi kurumlar, kurallar, teamüller ve sorumluluk rejimidir' diye ifade ederiz. Maalesef 27 Mayıs'la beraber eğer Türkiye'de bir darbe külliyatı varsa bir kötülüğün, fenalığın kapısının açıldığı günden itibaren bir husumet sarmalı içe-risinde maalesef bugünlere kadar gelmiştir." dedi.

DENGE DENETİM MEKANİZMASI ŞART

Güç zehirlenmesi iktidarları zehirliyor. Muhalefetin hırçınlaşması, mukabil güç zehirlen-mesine kapılması demokrasiyi zehirliyor. Böyle durumlarda bunu önleyebilecek tarafsız yargı olması lazım. Böyle durumlarda bunu önleyebilecek güç sahiplerinin gücünü aşırılaştırmasını önleyebilecek denetim ve denge kuvvetler ayrılığı gibi sağlam müesseselerin olması lazım. Bunları biz hâlâ tam tesis edemedik.

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Kutuplaşma demokrasiyi zehirliyor

Türk Demokrasi Vakfı tarafından “27 Mayıs Bütün önleriyle Darbeler ve Vesayetler” programı düzenlendi.

Programda konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türk milletinin sahip olduğu bütün millî güç unsurları seferber edilerek insanlığı refah içerisinde yaşatan, güvenlik sunan, temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alındığı, eşit fırsatlara sahip olma idealini yaşattığımız bir çizgide kademe kademe kurumsallaşmamızı gerçekleştirmemiz gerekirken maalesef tahrip etmişiz.

Demokrasiyi tarif ederken ‘demokrasi kurumlar, kurallar, teamüller ve sorumluluk rejimidir’ diye ifade ederiz. Maalesef 27 Mayıs’la beraber eğer Türkiye’de bir darbe külliyatı varsa bir kötülüğün, fenalığın kapısının açıldığı günden itibaren bir husumet sarmalı içerisinde maalesef bugünlere kadar gelmiştir” dedi.

Tarafsız yargı ve denetim mekanizmaları tesis edilmeli

Gazeteci Taha Akyol ise, “Siyasette kutuplaşma demokrasiyi zehirliyor. Güç zehirlenmesi iktidarları zehirliyor. Muhalefetin hırçınlaşması, mukabil güç zehirlenmesine kapılması demokrasiyi zehirliyor. Böyle durumlarda bunu önleyebilecek tarafsız yargı olması lazım.

Böyle durumlarda bunu önleyebilecek güç sahiplerinin gücünü aşırılaştırmasını önleyebilecek denetim ve denge kuvvetler ayrılığı gibi sağlam müesseselerin olması lazım. Bunları biz hâlâ tam tesis edemedik. Netice itibariyle Türkiye 1950’den itibaren Cumhuriyetin tebasının Cumhuriyetin vatandaşı olduğu bir gerçek inkılap yaşamıştır. Türkiye 1950’den itibaren Anadoluya yolun, okulun, üretimin, traktörün girdiği bir sosyal devrim yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka