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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yüksek faizin bedelini sanayici ödüyor

29 Mayıs 2025, Perşembe 02:11
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Ekonomi’nin haberine göre, sanayinin enflasyona destek vermek amacıyla üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Bahçıvan, “Başta hizmetler olmak üzere diğer sektörlerdeki direnç, toplam enflasyon üzerindeki baskıyı devam ettiriyor ve bu toplam enflasyona dönük uygulanan yüksek faiz politikası ve bunun birleşiminden oluşan kredi maliyetleri de en çok nakde ihtiyacı olan, kredi ihtiyacı olan sanayiyi vuruyor. Yani sizin kendinizden oluşturmadığınız bir enflasyonun, yüksek faiz üzerinden çözülmesinin bedelini sanayi üzerinden çözmeye çalışıyorsunuz” dedi.

Haber Merkezi

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