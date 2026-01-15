Gazze’deki insanî kriz derinleşti

İTÜ’de “Gazze’yi Yeniden İnşa Etmek” çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Filistin İnsani Yardım Koordinatörü, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, yaklaşık 3-4 aydır Dışişleri Bakanlığı adına Filistin İnsani Yardım Koordinatörü olarak görevlendirildiğini, hayatındaki en zor 3 aylardan birini yaşadığını belirtti.

Güllüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsani yardım alanında çalışan herkesin iyi bildiği bir şey vardır. Her kış dönemi aslında bir kriz dönemidir. Özellikle kış yaşayan iklimlerdeki dönemlerde, her bir kışın gelmesi demek aslında sanki savaş yeniden alevlenmiş gibi bir kış dönemi demektir. Gazze şu an bu taraftan da kışı yaşıyor. Yeteri kadar insanî yardım içeri giremiyor, barınma yardımları içeri giremiyor, üstüne bir de kış şartları ne yazık ki Gazze’yi etkiliyor. Çocuğu olanlar bilir, bırakın hani savaş, afet gibi koşulları, kışın gelmesi bile ‘Aman oğlum üşütme, aman kızım üşütme.’ diye böyle tedbirlerin alındığı bir dönemdir.”

AB: Gazze bir ölümcül kış yaşıyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in insanî yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze’de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu. AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Gazze’de çadırların yıkılmasının 4 sivilin ve aşırı soğukların 1 yaşında bebeğin ölümüne sebep olduğunu belirten Lahbib, “Ateşkese saygı duyulmalı ve erişime izin verilmeli” ifadelerini kullandı.

Gazze’de ikinci aşama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi. Witkoff, açıklamasında, “Başkan Trump adına, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan’ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silâhsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir” ifadelerini kullandı. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze’de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde “Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi”nin kurulması, “Gazze’nin tam olarak silahsızlandırılması” ve “bölgenin yeniden inşası” süreçlerini kapsadığını belirtti.