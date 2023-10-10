Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 4. gün - Son gelişmeler, son açıklamalar...

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı.

İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda başka bir evi hedef almıştı.

Gazze’de ölenlerin sayısı 770'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada,

Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 770'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu belirtildi.

Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18, yaralananların ise yaklaşık 100 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail muhalefetine "ulusal birlik hükümeti kurma" çağrısında bulundu.

Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD, İsrail'i her şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin, "Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını" söyleyen Netanyahu, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz." dedi.

Elektriğin ardından Gazze Şeridi'ne su akışı da kesildi

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

BM: İsrail'in Gazze'de elektrik ve suyu kesmesi yüz binleri olumsuz etkileyecek

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

DSÖ'den insani koridor çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada ise kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de vurmaya başladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

7 gazeteci öldü

Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 7 basın mensubunun öldüğü, 10'unun yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak sayılırken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in sivil yerleşim yerlerine bombardımanlarında 40 medya kurumunun tamamen ya da kısmen hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgelerinde kontrolü sağladığını ve dün geceden itibaren bölgeye sızma yaşanmadığını, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail beldelerinin tamamının tahliye edildiğini belirtti.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

Gazze sınırına yığınağına devam eden İsrail ordusu, bölgeyi obüsle de vuruyor.

Sınırın İsrail tarafında bulunan AA ekibi, İsrail ordusuna ait bir obüsün Gazze’ye yönelik saldırısını görüntüledi.

İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'deki savaşın gerektiği kadar süreceğini ve savaşın süreciyle ilgili bir takvim olmadığını söyledi.

Adraee, "Gazze tam bir kuşatma altında, girilemiyor, çıkılamıyor. (Gazze'ye) Su, elektrik ve yakıt kesildi. Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır." dedi.

Gazze'nin çevresindeki yerleşimlerde 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedine ulaşıldı

İsrail Ordu Sözcülüğü, yaptığı açıklamada, Filistinli silahlı unsurların 7 Ekim'de sızdığı Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimlerinde İsrail güçleriyle yoğun çatışmaların ardından 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedinin bulunduğunu söyledi.

Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtildi.

Haberde, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

İsrail ordusu öldürülen 124 İsrailli askerin kimliğini açıkladı

İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi.

Ordu, yaptığı açıklamada çatışmalarda öldürülen 38 yeni er ve subayın kimlik ve rütbelerini paylaştı.

Yeni duyurulan 38 kişiyle beraber kimliği açıklanan asker sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.

Rimal başta olmak üzere Gazze'nin birçok mahallesini enkaza dönüştü

"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü. Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.

Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken, bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı.