"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

15 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştılar

02 Ağustos 2025, Cumartesi 13:14
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX işbirliğiyle gerçekleşen Crew-11 misyonu kapsamında uzaya gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, yaklaşık 15 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı.

NASA, Crew-11 ekibinin uzay yolculuğunu X hesabı üzerinden canlı olarak yayınladı.

SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ve "Endeavour" ismi verilen Dragon kapsülü, Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke, Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Oleg Platonov'dan oluşan ekibi taşıyan kapsül, yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından ISS'e ulaştı.

Yaklaşık altı ay ISS'de görev yapacak olan Crew-11 ekibi, Ay'ın güney kutbu yakınlarında iniş simülasyonları, mikro yerçekiminin astronotların görme yetisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik testler ve bitki hücrelerinin uzayda nasıl bölündüğünü inceleyen deneyler gerçekleştirecek.

NASA'dan yapılan açıklamada, Crew-11 ekibinin istasyona varmasının ardından, Mart 2025'te ISS'e ulaşan ve görevini tamamlayan Crew-10 ekibinin Dragon uzay aracıyla Dünya'ya dönüş hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Crew-11, NASA'nın "Ticari Mürettebat Programı" kapsamında SpaceX işbirliğiyle yürütülen 11'inci operasyonel uçuş olma özelliği taşıyor.

SpaceX bu görevlerde Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracını sağlarken NASA astronot atamalarını yapıyor ve görevin bilimsel planlamasını yürütüyor.

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiirin hakikati: Esma'ül Hüsna -1

    27 yeni yükseköğretim programı ilk öğrencilerini bekliyor

    Kamboçya da Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecek

    Çin: ABD'nin Filistin yönetimine yönelik yaptırım kararı karşısında şoke olduk

    15 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştılar

    ABD'li Kongre üyesi Ro Khanna: Filistin Devleti'ni tanıma zamanı geldi

    Rusya-Kamçatka'da depremler devam ediyor

    Trump'tan nükleer denizaltıların "uygun bölgelere" konuşlandırılması talimatı

    Fransa’da Kur’ân yakan kişiye hapis cezası

    'Türkiye’nin tamamı yangın sahası'

    Ormanlarımız yanıyor...

    Adana'da bir eğitim uçağı düştü: Pilot ve bir yolcu yaralandı

    Tekirdağ Şarköy'de orman yangını

    Polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma

    "Barış istiyorsa dikkatli ve derinlemesine müdahil olmalı"

    Meteoroloji Ankara ve Konya'yı uyardı

    Bursa Yenişehir'de ormanlık alanda yangın

    Çocuklar tuz ve suyla karınlarını doldurarak uyumaya çalışıyor

    Sıcak havalarda kalp krizi ve panik atak belirtilerine dikkat

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Türkiye’nin tamamı yangın sahası'
    Genel

    Fransa’da Kur’ân yakan kişiye hapis cezası
    Genel

    Trump'tan nükleer denizaltıların "uygun bölgelere" konuşlandırılması talimatı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Çin: ABD'nin Filistin yönetimine yönelik yaptırım kararı karşısında şoke olduk
    Genel

    15 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştılar
    Genel

    ABD'li Kongre üyesi Ro Khanna: Filistin Devleti'ni tanıma zamanı geldi
    Genel

    Kamboçya da Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecek
    Genel

    27 yeni yükseköğretim programı ilk öğrencilerini bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.