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'Türkiye’nin tamamı yangın sahası'

02 Ağustos 2025, Cumartesi 01:37
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurdoğlu, “Türkiye’nin tamamı artık yangın sahası haline geldi” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Artık Türkiye’nin tamamı yangın sahası. Yangınlar dakikalar içinde yayılıyor; ilk müdahale başarısız olursa söndürmek neredeyse imkânsız hale geliyor” dedi. Kurdoğlu, Türkiye’de artan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle orman varlığı yüksek olan Doğu Karadeniz’deki illerde yangın riskinin arttığını belirten Kurdoğlu, Türkiye’nin artık sadece Akdeniz değil, iç ve doğu bölgelerinde de yüksek yangın tehdidi altında olduğunu vurguladı. Kurdoğlu, iklim değişikliğiyle birlikte kurak periyotların uzadığını ve yangınların çok hızlı yayıldığını belirterek, “Eskiden bir saatte yayılan yangınlar artık beş-on dakika içinde çok daha büyük alanlara ulaşıyor. Bu yüzden müdahale planlarımızı bu yeni duruma göre şekillendirmeliyiz. Hava araçları bu işin yalnızca bir parçası, ama özellikle yangının ilk yarım saatinde etkili şekilde kullanıldığında büyük fayda sağlıyor. Karadan gelen unsurların desteğiyle birlikte yangınlar daha kolay kontrol altına alınabilir” diye konuştu.

“Yangınla mücadelede çalışmış işçilere ihtiyaç var”

Kurdoğlu şöyle devam etti, “Deneyimli, bilgili ve yangınla mücadelede çalışmış işçilere ihtiyaç var. Türkiye artık 12 ay boyunca yangına maruz kalabilecek bir iklim kuşağında. Bu nedenle bu işçilerin hem özlük haklarının iyileştirilmesi, hem de eğitimlerinin yeterli seviyeye çıkarılması gerekiyor. Ayrıca yangın amiri ya da bölge şefi olarak atanan genç arkadaşların da mutlaka sahada deneyim kazanmış olması gerekiyor. Tüm bu eksiklikler yangına müdahaleyi ciddi şekilde aksatıyor, küçük yangınların hızla büyük yangınlara dönüşmesine sebep oluyor ve ne yazık ki bu tecrübesizlik can kayıplarına da yol açıyor. Yangınla mücadelede eğitim ve deneyim büyük önem taşır. Eskişehir’de kapatılan eğitim yerinin başka bir isimle açıldığı söyleniyor. Eğer açıldıysa, orman yangınlarına karşı eğitim vermesi gerekiyor. Hatta eğitim okullarının sayısı arttırılmalı. Türkiye’nin tamamı bir yangın sahası olarak düşünülmeli ve yangın organizasyonu buna göre yeniden düzenlenip hayata geçirilmelidir.”

Artvin - anka

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