Adana'da bir eğitim uçağı düştü: Pilot ve bir yolcu yaralandı

Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde, saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.

Köşger, kaza sonucu yaralanan pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşen eğitim uçağında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, girişini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Pilot Yürekli, daha önce AA'ya özel demeç vermiş, çocuklara uçakları tanıtmıştı. AA

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.