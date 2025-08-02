Rusya-Kamçatka'da depremler devam ediyor

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin yaşandığı bildirildi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, deprem sonrası duruma dair bilgi verilmedi. Kamçatka bölgesinde 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti. AA

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