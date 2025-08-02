02 Ağustos 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Eğer onlara (kâfirlere) gökten bir kapı açsak da oradan semâya çıkacak olsalar yine iman etmezlerdi. Ve “Bizim gözümüz boyanmıştır; biz büyülenmişiz” derlerdi.
Hicr Suresi: 14-15
HADİS:
Ağarmış saç mü’minin nurudur. Bir kişi İslâm yolunda saçını ağartırsa, ağaran her kıl karşılığında bir sevap kazanır ve bir derece yükseltilir.
Camiü’s-Sağir, No: 2469
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