Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer onlara (kâfirlere) gökten bir kapı açsak da oradan semâya çıkacak olsalar yine iman etmezlerdi. Ve “Bizim gözümüz boyanmıştır; biz büyülenmişiz” derlerdi.

Hicr Suresi: 14-15

HADİS:

Ağarmış saç mü’minin nurudur. Bir kişi İslâm yolunda saçını ağartırsa, ağaran her kıl karşılığında bir sevap kazanır ve bir derece yükseltilir.

Camiü’s-Sağir, No: 2469