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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Fransa’da Kur’ân yakan kişiye hapis cezası

02 Ağustos 2025, Cumartesi 01:42
Fransa’nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur’ân-ı Kerîm yakan kişi 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne’daki Errahma Camisi’nde 2 Haziran’da Müslüman karşıtı eylem sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki kişi, hâkim karşısına çıktı.

Paris Ceza Mahkemesi, ırk, etnik köken, milliyet veya dinî saikle mala zarar vermek ve hırsızlık yapmakla yargıladığı kişiye 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezası verdi.

Ruhsal rahatsızlıkları sebebiyle yıllardır tedavi gören şahıs, “hasta” olduğunu ve eyleminin “Müslümanlara karşı olmadığını” savundu. Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi’nde 2 Haziran’da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur’ân-ı Kerîm yakmıştı.

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