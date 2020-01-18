İdlib'deki ateşkes kısa sürdü

İdlib’de Ankara ve Moskova’nın arabuluculuğunda 12 Ocak’ta ilan edilen ateşkes kısa sürdü. Suriye ordusu kara operasyonu başlatırken BM ateşkesin sürmesi için çağrı yaptı. Binlerce kişinin sınıra kaçışı sürüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ile Türkiye'nin insiyatifiyle radikal İslamcı gruplarla Şam yönetimi arasında sağlanan ateşkes yerini çatışmalara bıraktı. Suriye ordusu İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin batı ve güney kırsalına kara harekâtı başlattı.

Çatışmaların ve hava saldırılarının yaşandığı yerleşimlerden Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yeniden büyük göç akını başladığı belirtildi. Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu, Halep'in batı kırsalındaki Etarip ilçesi ile Ayn Cera, Kefer Naha ve Kasimiye köylerinde çatışmaların yoğunlaştığı ve göçlerin bu bölgelerden yoğunlaştığı bildirildi. Çatışmalar nedeniyle son iki günde yaklaşık 13 bin sivil daha Türkiye sınırına sığındı.

RUSYA: SİVİLLER HEDEF DEĞİL

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rus savaş uçakları tarafından sivilleri hedef alan saldırıların gerçekleştirildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ateşkesin başlangıcından bu yana, Rusya Hava Kuvvetleri bölgede herhangi bir sorti yapmadı" açıklaması yaptı.

Uzlaştırma Merkezi'nden salı günü yapılan açıklamada da sivillerin İdlib vilayetindeki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için üç yeni kontrol noktası faaliyete geçirildiği bilgisi verilmişti.

BM'DEN ÇAĞRI: SİLAHLARI SUSTURUN

Birleşmiş Milletler (BM) ateşkesin ihlâl edilmemesi çağrısı yaptı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Neredeyse bir hafta önce yürürlüğe girmesi gereken ateşkese rağmen sivillerin her gün öldürülmeye devam ettiğini, yüz binlerce sivilin göç ettiğini" ve ateşkesin acilen uygulanmaya başlaması gerektiğini söyledi.

BM’ye göre İdlib'den aralık ayı başından bu yana yaklaşık 350 bin Suriyeli kaçarak Türkiye sınırı yakınlarına sığındı.

'İDLİB KONUSU SIKINTI VERİCİ'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkesin bozulması üzerine açıklamalarda bulundu. Berlin Konferansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuyu görüşeceğini söyleyen Erdoğan, "İdlib'deki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici. Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı. Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi görünse de ben tabii orada İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum. İkili görüşmelerde de yine İdlib üzerinde durmayı düşünüyorum" dedi.