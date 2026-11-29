Türk Kızılay, 1917'de Filistin Cephesi'nde başlayan insani yardım geleneğini bugün de Gazze'de aralıksız sürdürüyor. Kurum; günde 30 bin kişilik sıcak yemekten temiz suya, protez desteğinden hastane yardımlarına kadar bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Kızılay, Gazze’de yürüttüğü kapsamlı insani yardım faaliyetlerinin detaylarını paylaştı. 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgeye yönelik desteklerini kesintisiz sürdüren Kızılay, hem sahadaki ekipleriyle hem de dev lojistik operasyonlarıyla Gazze halkının yanında yer alıyor.

Rakamlarla Türk Kızılay’ın Gazze yardımları

AFAD koordinasyonunda ve Mısır Kızılayı işbirliğiyle (El-Ariş Limanı üzerinden) bölgeye ulaştırılan yardımlar, temel ihtiyaçlardan sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor:

Dev lojistik ağı: Bugüne kadar gönderilen 21 İyilik Gemisi ile bölgeye 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Bugüne kadar gönderilen 21 İyilik Gemisi ile bölgeye 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Sıcak yemek ve su: Her gün 30 bin kişilik sıcak yemek ve 150 ton içme suyu dağıtılarak en az 15 bin kişinin günlük su ihtiyacı karşılanıyor.

Her gün 30 bin kişilik sıcak yemek ve 150 ton içme suyu dağıtılarak en az 15 bin kişinin günlük su ihtiyacı karşılanıyor. Hijyen desteği: İhtiyaç sahiplerine bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisi teslim edildi.

Sağlık, protez ve psikososyal destek projeleri

Türk Kızılay, yalnızca temel gıda ve barınma değil, savaşın yol açtığı fiziksel ve psikolojik travmaların iyileştirilmesi için de özel projeler yürütüyor:

Protez-Ortez desteği: Bölgedeki saldırılarda uzuv kaybı yaşayan sivillerin yeniden hayata tutunabilmesi için başlatılan proje kapsamında protez ve ortez desteği sağlanıyor.

Bölgedeki saldırılarda uzuv kaybı yaşayan sivillerin yeniden hayata tutunabilmesi için başlatılan proje kapsamında protez ve ortez desteği sağlanıyor. Hastanelere can suyu: Gazze’de hizmet vermeye devam eden sınırlı sayıdaki sağlık kuruluşundan olan Filistin Kızılayı’na ait Al Mawasi ve Al Emel hastanelerine hem tıbbi malzeme tedarik ediliyor hem de sağlık personelinin maaşları karşılanıyor.

Gazze’de hizmet vermeye devam eden sınırlı sayıdaki sağlık kuruluşundan olan Filistin Kızılayı’na ait Al Mawasi ve Al Emel hastanelerine hem tıbbi malzeme tedarik ediliyor hem de sağlık personelinin maaşları karşılanıyor. Çocuklar için moral etkinlikleri: Psikososyal destek ekipleri, savaşın etkilerini azaltmak amacıyla Gazzeli çocuklar için düzenli olarak oyun ve gösteri etkinlikleri organize ediyor.

1917’den günümüze uzanan köklü dayanışma

Türk Kızılay’ın Filistin topraklarındaki varlığı bir asrı aşkın köklü bir geçmişe dayanıyor:

1917 (Hilal-i Ahmer dönemi): Osmanlı'nın Filistin Cephesi'nde görev alan Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesindeki Süveyş Sağlık Heyeti, Gazze ve Kudüs hattında hastaneler kurdu. Aralık 1917'de Kudüs'teki Osmanlı idaresi sona ererken yaralıların ve kimsesiz çocukların bakımını üstlenen ekipler, şehirden en son ayrılan birimler oldu ve esir askerlerin aileleriyle mektuplaşmasını sağladı.

Osmanlı'nın Filistin Cephesi'nde görev alan Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesindeki Süveyş Sağlık Heyeti, Gazze ve Kudüs hattında hastaneler kurdu. Aralık 1917'de Kudüs'teki Osmanlı idaresi sona ererken yaralıların ve kimsesiz çocukların bakımını üstlenen ekipler, şehirden en son ayrılan birimler oldu ve esir askerlerin aileleriyle mektuplaşmasını sağladı. 1948 (Mülteci kampları): Yerinden edilme sürecinde kurulan mülteci kamplarına çadır, battaniye, gıda ve ilaç sevkiyatları gerçekleştirildi.

Yerinden edilme sürecinde kurulan mülteci kamplarına çadır, battaniye, gıda ve ilaç sevkiyatları gerçekleştirildi. 2008 (Kalıcı delegasyon): Türk Kızılay, kurduğu Filistin Delegasyon Başkanlığı ile bölgedeki insani yardım varlığını sürekli ve kurumsal bir yapıya kavuşturdu.

Prof. Dr. Yılmaz: "Daha fazla yardım için çağrımızı yineliyoruz"

Ağustos ayında El-Ariş Limanı'ndaki Kızılay depolarını ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bölgedeki zorlu şartlara dikkat çekti.

Sevkiyatların yanı sıra Gazze'deki yerel ekipler aracılığıyla yerelden temin edilen malzemelerle de dağıtımların sürdüğünü belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de insanların yaşadıklarını anlatmak gerçekten kolay değil. Kış şartları, ailelerin barınma ihtiyacını daha da artırıyor. Yardımların girişindeki kısıtlamalar işimizi zorlaştırıyor ama biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kızılay olarak, bölgedeki ekibimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz. Daha fazla yardımın sürekli ve güvenli biçimde ulaşması için çağrımızı yineliyoruz."