Hamas, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İsrail’in saldırılarını durdurması, Gazze ablukasını kaldırması ve işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü öncesinde Hamas'tan yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin halkları ile dünyanın dört bir yanındaki Filistin destekçileri, dayanışma etkinliklerine ve yürüyüşlerine daha geniş katılım göstermeye çağrıldı.

Çağrının Gazze’deki soykırıma, İsrail saldırılarına, zorla yerinden etmeye, aç bırakmaya ve ablukaya karşı tepkiyi dile getirmeyi amaçladığını belirten Hareket, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’teki ihlaller ile İsrail cezaevlerindeki Filistinli esirlere yönelik uygulamaların da protesto edilmesini istedi.

Destek veren hükümet ve halklara takdir

Filistin halkına ve Filistin davasına destek veren hükümetlerin ve halkların tutumunu takdir eden Hamas, dayanışma eylemlerinin 29 Kasım sonrasında da sürdürülmesini ve daha fazla kente yayılmasını istedi.

Açıklamada, İsrail’e yönelik siyasi baskının, kamuoyu baskısının ve medya yoluyla yürütülen çabaların artırılması, Filistin halkının özgürlük, geri dönüş, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin haklarına uluslararası desteğin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze’de açlık ve ilaç sıkıntısı derinleşti

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ediyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli can verdi, 6 bin 163 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 74 bin 772'ye, yaralı sayısının 176 bin 238'e ulaştığı aktarıldı.

Gazze nüfusunun büyük bölümü yerinden edilirken altyapı geniş çapta tahrip oldu. Abluka ve insani yardımların girişine getirilen kısıtlamalar, açlığı ve ilaç sıkıntısını ağırlaştırdı. Aynı dönemde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılarını artırdı. Bölgede ölümler, gözaltılar, ev yıkımları ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin yanı sıra İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi de sürdü.

77'den beri "Dayanışma Günü"

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarının raporları, İsrail cezaevlerindeki Filistinli esirlerin işkenceye, aç bırakmaya ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmaya maruz kaldığını, haklarında suçlama yöneltilmeden veya yargılanmadan idari tutukluluğa alınanların sayısının arttığını belgeledi.

BM Genel Kurulu, 1977’de 29 Kasım’ı Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü ilan etti. Bu gün, Filistinlilerin kendi kaderini tayin, bağımsızlık ve egemenlik hakları ile mültecilerin zorla çıkarıldıkları evlerine ve mülklerine dönme hakkına uluslararası desteği vurgulamayı amaçlıyor.