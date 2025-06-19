Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması nedeniyle şu ana kadar herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.

Yahya, El-Ahbar televizyonuna yaptığı açıklamada, Kuveyt’in radyasyon sızıntısı tehlikesine karşı Körfez ülkeleriyle koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Yahya, "İran’dan radyasyon sızıntısı tespit edilmedi. Şu ana kadar tüm göstergeler normal ve durum yakından izleniyor." dedi.

İran’daki Kuveytliler için tahliye hazırlığı

Bakan Yahya ayrıca İran’da bulunan Kuveyt vatandaşlarının sayısının belirlenmesi için çalışmaların başladığını ve tahliye sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çaba gösterildiğini söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya, Kuveyt vatandaşları arasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz vaka kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.