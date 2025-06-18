AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Thomas Ossowski, Türkiye ile Avrupa’nın tarih boyunca ortak değerler ve kültürel miras paylaştığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ndeki AB ve Üye Devletlerin desteklediği projelerden seçilen karelerin yer aldığı “Paylaştığımız Kültürel Miras” adlı fotoğraf albümünün sunumunda konuştu.

Ossowski, serginin AB, AB Üye Devletleri ve Türkiye olarak el ele verildiğinde ne kadar güzel işler başarılabildiğini gösteren bir örnek olduğunu söyledi.

Ossowski, “Bu resimler bize bir şey hatırlatıyor, o da şu: hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı zamanda bu fotoğraflar Türkiye ile Avrupa’nın birbirinden ayrı değil, birlikte olduğunu da gösteriyor. Bu, sadece coğrafi olarak değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, AB’nin ruh arkadaşı. Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu” ifadelerini kullandı.

12 bin yıllık geçmiş, ortak bağlarımızı gösteriyor

Ossowski, yaptığı konuşmada, geçen hafta Göbeklitepe, Karahantepe ve Şanlıurfa’yı ziyaret etme fırsatına sahip olduğunu ve 12 bin yıl geriye gittiklerini söyledi. Ossowski, “Geriye dönük yapmış olduğumuz seyahat bizlere hepimizin birbiriyle ne kadar yakın bağlantısı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” dedi. Ossowski, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde çok fazla etkinlik düzenlediklerini belirterek, “2017 senesine gittiğimizde, o dönemde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Christian Berger, AB Yeşil Diplomasi Haftası dolayısıyla buradaki bu bahçeye bir ıhlamur ağacı dikmişti. Aradan geçen süre zarfında bu genç ağaç da daha kuvvetli hale geldi, büyüdü ve tıpkı AB-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka