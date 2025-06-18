"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Türkiye, AB’nin ruh arkadaşı

18 Haziran 2025, Çarşamba 17:38
AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Thomas Ossowski, Türkiye ile Avrupa’nın tarih boyunca ortak değerler ve kültürel miras paylaştığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ndeki AB ve Üye Devletlerin desteklediği projelerden seçilen karelerin yer aldığı “Paylaştığımız Kültürel Miras” adlı fotoğraf albümünün sunumunda konuştu.

Ossowski, serginin AB, AB Üye Devletleri ve Türkiye olarak el ele verildiğinde ne kadar güzel işler başarılabildiğini gösteren bir örnek olduğunu söyledi.

Ossowski, “Bu resimler bize bir şey hatırlatıyor, o da şu: hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı zamanda bu fotoğraflar Türkiye ile Avrupa’nın birbirinden ayrı değil, birlikte olduğunu da gösteriyor. Bu, sadece coğrafi olarak değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, AB’nin ruh arkadaşı. Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu” ifadelerini kullandı.

12 bin yıllık geçmiş, ortak bağlarımızı gösteriyor

Ossowski, yaptığı konuşmada, geçen hafta Göbeklitepe, Karahantepe ve Şanlıurfa’yı ziyaret etme fırsatına sahip olduğunu ve 12 bin yıl geriye gittiklerini söyledi. Ossowski, “Geriye dönük yapmış olduğumuz seyahat bizlere hepimizin birbiriyle ne kadar yakın bağlantısı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” dedi. Ossowski, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde çok fazla etkinlik düzenlediklerini belirterek, “2017 senesine gittiğimizde, o dönemde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Christian Berger, AB Yeşil Diplomasi Haftası dolayısıyla buradaki bu bahçeye bir ıhlamur ağacı dikmişti. Aradan geçen süre zarfında bu genç ağaç da daha kuvvetli hale geldi, büyüdü ve tıpkı AB-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran: Nükleer tesislerin durumu iyi

    Türkiye, AB’nin ruh arkadaşı

    Peygamberin (asm) izindeyiz - Sevr yolu

    'ABD saldırırsa İran, Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir'

    Kanada'dan vatandaşlarına ''Orta Doğu'' uyarısı

    Gazze için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu Tunus'a geri dönmek zorunda bırakıldı

    Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

    Antalya'da ilk kez görüldü

    ABD'li albay McCormack "İsrail karşıtı" açıklamaları sebebiyle görevden alındı

    Çorum'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

    'ABD’nin müdahalesi ABD için telafisi olmayan hasara yol açar' - 'Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız'

    Öğrencilere ve ailelere YKS tavsiyeleri

    ABD ''İsrail'i korumak için'' alarma geçti!

    21 Arap ve İslam ülkesi ortak açıklama yaptı: Saldırgan İsrail'e kınama

    Önce ateşkes sonra müzakere

    Külliyenin bir günlük masrafı 1798 asgarî ücrete denk geliyor

    İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor

    Netanyahu iyice küstahlaştı

    'Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Antalya'da ilk kez görüldü
    Genel

    'ABD’nin müdahalesi ABD için telafisi olmayan hasara yol açar' - 'Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız'
    Genel

    ABD ''İsrail'i korumak için'' alarma geçti!
    Genel

    Öğrencilere ve ailelere YKS tavsiyeleri
    Genel

    Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
    Genel

    Çorum'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
    Genel

    ABD'li albay McCormack "İsrail karşıtı" açıklamaları sebebiyle görevden alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.