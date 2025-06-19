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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Venezuela Devlet Başkanı Yahudi halkına seslendi

19 Haziran 2025, Perşembe 08:52
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin Yahudi halkına seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun durdurulmasını istedi.

Devlet televizyonu VTV'deki konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ve Yahudi halkına seslenen Maduro, "Kanımda akan bu miras adına, dünyanın dört bir yanındaki ve işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail Devleti sınırları içinde yaşayan asil Yahudi halkına bir çağrıda bulunuyorum. Savaşı durdurmalısınız, Netanyahu'yu durdurmalı ve tüm komşu ülkelerle olan bu cehennem gibi savaş çılgınlığını, tüm Orta Doğu ve Batı Asya'yı fethetme ve kolonileştirme çılgınlığını sona erdirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 15 Haziran'daki açıklamasında ise "Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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