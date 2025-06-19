Diplomasi ve itidal çağrısı

AB’DEN, ABD’NİN DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRMASIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMALARIN SON BULMASI ÇAĞRISI YAPILDI.

NÜKLERE ÇÖZÜM SAVAŞ DEĞİL - AB: ABD MÜDAHİL OLMASIN - MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgularken, çözümün diplomasi olduğunu belirtti. Tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını video konferans yöntemiyle olağanüstü topladı.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Kallas, bakanların “tüm tarafları” uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve kontrolden çıkabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdığını söyledi. Kallas, “Hepimiz gerginliğin azaltılmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda hemfikirdik. İran’ın nükleer silahı olamaz. Bunu önlemenin çözümü diplomasidir. AB üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

ABD müdahil olmasın

AB dış politika şefi Kallas, İsrail ve İran arasındaki askerî gerilime ABD’nin doğrudan müdahil olması fikrine karşı çıktı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail ile İran arasında tırmanan askerî gerilime ABD’nin olası askerî müdahalesinin tüm Orta Doğu’yu “kesinlikle daha geniş ve daha tehlikeli bir çatışmaya sürükleyeceğini” açıkladı. Kallas’ın uyarısı, Donald Trump’ın İsrail’in sadık bir destekçisi olan ülkesinin çatışmaları sona erdirmek için uygulamalı bir yaklaşım benimseyebileceğini açıkça söylemesinin ardından geldi. Brüksel - aa

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Müzakere yoluyla çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Endonezyalı mevkidaşı Sugiono, Moskova’da bir araya geldi. Bakan Lavrov, Endonezya ile Orta Doğu’daki durum, Filistin meselesi ve İsrail’in İran’a saldırması dahil birçok uluslararası meselelere ilişkin yaklaşımların örtüştüğünü belirterek, “Uluslararası toplumun, durumun sakinleştirilmesi, gerginliğin azaltılması ve ortaya çıkan tüm sorunların müzakere masasında çözülmesi için girişimlerde bulunması gerekiyor” dedi.

Sugiono ise, “Bölgedeki gerilimin sonlandırılması ve tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesi gerekiyor. Bu konuda Rusya ile hemfikiriz” ifadelerini kullandı. Moskova- aa

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ABD, İran’ın teslim olmasını istiyor

İsrail’in, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail çatışmasının 6’ncı günü. ABD’nin İsrail’e destek vererek savaşa doğrudan müdahil mi olacağı, yoksa müzakere süreci konusunda ısrar mı edeceği konusunda belirsizlik artarken çatışma da derinleşiyor.

T24’ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in “yerini bildiklerini” ancak onu “şimdilik öldürmeyeceklerini” ancak İran’ın “koşulsuz teslim olması gerektiğini” yazdı. Trump’ın geçtiğimiz gün İsrail’in İran’ın dinî lideri Hamaney’i öldürme planını veto ettiği bildirilmişti.

Haber Merkezi

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Donald Trump, ABD istihbaratını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ı yalanladı. CBS News’un haberine göre, Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, İran’ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna “çok yakın” cevabını verdi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard’ın, bu yıl içinde Kongre’de yaptığı ve “İran’ın nükleer silah üretmediğini” belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere cevaben Trump, “(Gabbard’ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı” ifadesini kullandı. Ankara - aa

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Hamaney: Asla pazarlık yapmayacağız

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Tahran - aa

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ABD harika bir dost

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın başkenti Tahran’da stratejik hedeflere bugün önemli saldırılar düzenleyeceklerini belirtti. ABD’nin 13 Haziran’da başlattıkları saldırılara katılıp katılmayacağı konusunda Katz, “ABD harika bir dost, şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyor, bunun için onlara teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı’nın kararları ABD’nin kararlarıdır ve her türlü karara saygı duyacağız” dedi. Kudüs - aa

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Tahran’da göç dalgası

İsrail ordusu (IDF) pazartesi sabahı erken saatlerde, İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yaşayan 330 bin kişiye kısmi tahliye emri verdi. Ortadoğu’nun en büyük şehirlerinden biri olan ve yaklaşık 10 milyon kişiye ev sahipliği yapan İran’ın başkenti Tahran, İsrail ile yaşanan gerilimin artmasıyla birlikte kitlesel bir göçe sahne oluyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Salı sabahı itibariyle şehrin normalde kalabalık olan merkezi boşalmaya başladı, birçok dükkân kapandı ve tarihi Büyük Pazar nadir görülen bir şekilde kepenk indirdi. Bu manzara, COVID-19 pandemisinin zirve döneminden bu yana ilk kez görülüyor. Haber Merkezi

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Van sınırı hareketli

İran ile İsrail arasında beş gün önce başlayan çatışmalar sürerken, Türkiye’nin İran sınırında bulunan Van’da hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı, Van Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Ferit Melen Havalimanı’nda yoğunluk gözlemleniyor.

Savaş sebebiyle İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından Van’a gelen çok sayıda İran vatandaşı buradan kara ve hava yoluyla Türkiye’nin batısındaki illere gitmeye çalışıyor. Öte yandan bazı İranlılar da batıdaki illerden Van’a geliyor. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tamamı neredeyse İranlı yolcularla doldu. Talebe yetişmek isteyen otobüs firmaları ise ek seferler düzenlemeye başladı. Van - aa

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Petrol fiyatları yükseliyor

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’daki 330 bin kişiye tahliye uyarısı yapmasının ardından Salı günü Avrupa ve Asya’da hisse fiyatları düşerken petrol fiyatları varil başına 1 dolardan fazla değer kazandı. ABD vadeli işlemleri de geriledi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, İsrail ve İran birbirlerine saldırdıkça, daha geniş çaplı bir savaşın İran’ın müşterilerine petrol akışını kısıtlayabileceği korkusu devam ediyor. Bu da benzin fiyatlarını dünya çapında yükseltebilir, ancak önceki çatışmalardan kaynaklanan fiyat artışları kısa süreli olmuştu.

Haber Merkezi