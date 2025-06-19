İsrail İran çatışmaları sürüyor

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 7. güne girilirken, İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını, İran’dan da İsrail’e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, "Tahran bölgesinde İran'a ait askeri noktaların" hedef alındığı savunuldu.

Öte yandan bölgeden aldınan bilgiye göre, Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde havalimanı yakınlarından patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayınlanan ancak resmi makamlarca henüz doğrulanmayan görüntülere göre de İsrail saldırılarında, Tahran'ın kuzeydoğu bölgesi hedef alındı.

Başkentin kuzeydoğusuna düzenlendiği söylenen saldırıların sesinin Tahran'ın merkezinden duyulmadığı aktarıldı.

Tahran'a yeni hava saldırılarına ilişkin İran makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı: İç Güvenlik Karargahı'nı vurduk

Saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'da "İç Güvenlik Karargahı"nı vurduklarını iddia etti.

İsrailli bakanın "İç Güvenlik Karargahı" ile nereyi kastettiği bilinmezken, uluslararası basında Tahran’daki Polis Gücü Komuta Merkezi’nin vurulduğu yazıldı.

İran makamları, Katz'ın iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan İran basını, Tahran yakınlarında yer alan ve sabah saatlerinde hedef alınan Kerec’teki Peyam Havaalanı’nın bir kez daha vurulduğunu yazdı.

İsrail, Tahran’da Kızılay binasının yakınlarına saldırı düzenledi

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Tahran’ın kuzeyinde İran Kızılayına ait binanın yakınlarına saldırı düzenledi.

İran Kızılayının yayımladığı görüntülerde binanın çevresinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İran basını, İsrail'in 2 sivil aracı hedef aldığını belirtti

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İsrail dün akşam İsfahan'a düzenlediği saldırılarda 2 şahsi aracı hedef aldı.

Saldırıda araçlarda bulunan iki ailenin tüm fertlerinin öldüğü belirtildi.

Saldırıya hedef olan araçların birinde hamile bir kadın ile eşinin yanarak öldüğü aktarıldı. Diğer araçta ölenlerin arasında da bir bebeğin olduğu kaydedildi.

İran’dan İsrail’e doğru yeni füzeler fırlatıldı

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Bunun ardından İsrail’de bir çok noktada sirenler çaldı.

İsrail ordusu: İran'da bu sabah 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduk

İsrail ordusu, bu sabah İran'da 25 savaş uçağı ile 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 25 savaş uçağı bu sabah İsrail'e doğru yöneltilen 40'tan fazla füze altyapı bileşenini vurdu. Bunlar arasında füze depolama tesisleri ve İran Rejimi'nin askeri unsurları da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır bir "Emad" füze rampasının da vurulduğı kaydedildi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

İsrail basını: Demir Kubbe İran'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı

İsrail’in hava savunmasında önemli bir rol üstlenen Demir Kubbe sisteminin İran tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı yeterli etkiyi göstermediği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Travis Hawley'in konuyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

"Demir Kubbe sisteminin, İran’ın gönderdiği balistik füzelere karşı müdahale etmekle sorumlu olmadığını belirten Hawley, "Demir Kubbe aslında kısa menzilli roketler ve havan toplarına karşı tasarlandı. Özellikle Gazze’den Hamas tarafından ateşlenen roketler gibi tehditlere karşı etkili olan sistem, balistik füzelere karşı yalnızca son çare olarak devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Hawley, İsrail’in balistik füze tehdidine karşı ilk savunma hattını Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri oluşturduğunu, bu sistemlerin başarısız olması durumunda ise Demir Kubbe'nin yedek olarak devreye alınabildiğini belirtti.

Ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Hawley, İran’ın son dönemdeki füze saldırılarında İsrail’in hava savunma sisteminden geçmesini ise tüm entegre hava savunma sistemlerinde olabileceği gibi Demir Kubbe'nin de başarısızlığını gösterdiğine" dikkati çekti.

Hawley, aynı anda 50 ila 100 balistik füze saldırısının gerçekleşmesi durumunda, yüksek başarı oranı ya da yüzde 100 etkinlik sağlamanın "oldukça zor" olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı: Gayrimeşru İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı.

İran’ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail’e misilleme yaptığını ve Tel Aviv’e “yardım ve yataklık” edenleri şu ana kadar hedef almadığını belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"Tıpkı Netanyahu'nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır."

Erakçi, ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını yineleyerek, buna karşılık İsrail’in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti.

İran’ın İsrail’i pişman edeceğini ve bedelini ödeteceğinin altını çizen Erakçi, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bakış açımız ciddi ve ileriye dönük.” ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların tahliyesine başlandı

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.

Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

BM Genel Sekreteri Guterres: "İsrail ve İran arasındaki askeri tırmanıştan derin endişe duyuyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasında devam eden askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu belirterek, "Herkesi çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını önlemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsu Stephane Dujarric, basın toplantısında, Guterres'in İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamayı okudu.

Guterres, açıklamasında, "İsrail ve İran arasındaki askeri tırmanıştan derin bir endişe duyuyorum. Herkesi çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını önlemeye çağırıyorum. Ateşkesle sonuçlanacak acil bir gerginliğin azaltılması çağrımı yineliyorum." ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri, isim vermeden ABD'nin İsrail'in saldırılarına dahil olma ihtimaline ilişkin de "Herhangi bir ek askeri müdahalenin yalnızca dahil olanlar için değil, tüm bölge ve genel olarak uluslararası barış ve güvenlik için muazzam sonuçları olabilir." uyarısında bulundu.

Çatışmalardaki can kayıplarını, yaralanmaları, konut ve kritik sivil altyapılara verilen zararı kınadığını belirten Guterres, İran'ın nükleer programları ve bölgesel güvenlik sorunlarıyla ilgili endişeleri gidermenin en iyi ve tek yolunun diplomasi olması gerektiğini kaydetti.

Guterres, tüm üye devletleri, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uymaya çağırdı.

İsrail'de Trump'a "Bay Başkan, işi bitir" pankartı

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı basında sıkça tartışılıyor. Medyaya açıklama yapan İsrailli yetkililer ABD'nin, İran'a saldırılara katılacağını değerlendiriyor.

İsrail'in, Washington'a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılarının yanı sıra kamuoyu kampanyası da dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Tel Aviv'de bir otoyol üzerindeki binaya "Bay Başkan, işi bitir" yazılı, Trump'ın resminin ve ABD bayrağının yer aldığı bir pankart asıldı.

ABD'nin, İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı sorusu yanıt bekliyor.

İsrail'de hükümet ve güvenlik kabinesi İran'a saldırıları görüşmek üzere toplandı

İsrail hükümeti basın ofisi, Netanyahu liderliğindeki hükümet toplantısına ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'a saldırıları görüşecek hükümet toplantısına bakanlar yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirildi.

Toplantı öncesinde ulusa sesleniş konuşması yapan Netanyahu, İran'a saldırıları "nükleer silah ve balistik füze tehdidini" ortadan kaldırmak için düzenlediklerini savunarak "Nükleer silahları, füzeleri, karargahları rejimin sembollerini hedef alıyoruz." dedi.

Netanyahu, görüştüğü dünya liderlerinin İsrail'in saldırılarına karşı "takdirini beyan ettiklerini" ileri sürerek ABD Başkanı Donald Trump ile sürekli görüştüğünü, kendisine "desteğinden dolayı teşekkür ettiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğine işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı yenmek ve buradaki İsrailli esirleri geri getirme hedefine bağlı olduklarını" iddia etti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil ölen sayısı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.