İskoçya’da 'bağımsızlık' yürüyüşü

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da bağımsızlık yanlısı yürüyüş düzenlendi.

İskoçlar, polisin şehir merkezinden yürünmesine izin vermemesi nedeniyle merkez dışındaki Dalkeith Sokağı'nda toplanmak zorunda kaldı. Yerel saatle yaklaşık 13.00'te harekete geçen göstericiler, İskoç Parlamentosuna yürüdü.

"Bağımsız İskoçya" ve "Şimdi bağımsızlık" şeklinde slogan atan göstericiler, "Britanya devleti dağılsın" yazılı dövizler taşıdı.

İngiltere’den ayrılmak için mümkün olan en kısa sürede referandum düzenlenmesini isteyen İskoçlara, bazı Katalanlar ve İrlandalılar da destek verdi.

Yürüyüş sırasında İskoçya bayraklarının yanı sıra Katalan bayraklarının da taşındığı görüldü.

Etkinliği düzenleyen All Under One Banner'dan Keir McKechnie, yaptığı açıklamada, etkinliği düzenlemelerinin amacının, Başbakan Boris Johnson'a "bağımsız İskoçya istedikleri" mesajını vermek olduğunu söyledi.

McKechnie, Birliğin, "ırkçı ve bölücü" olduğunu belirterek "Bu korkunç evlilikten ayrılmak ve Birleşik Krallık'tan boşanmak istiyoruz." dedi.

İskoç halkının son 6 seçimde bağımsızlık yanlısı partilere oy verdiğine işaret eden McKechnie, "İskoç hükümetinden bir referandum tarihi belirlemesini istiyoruz. Bunu şimdi yapılmalı, sonra değil. Çünkü Büyük Btitanya'da kaldığımız sürece daha fazla işsizlik, daha fazla fakirlik ve Kovid-19 pandemisi gibi daha fazla felaket olacaktır." diye konuştu.

Başka bir gösterici ise Brexit'le Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek "Avrupa'nın parçası olmak istiyoruz. Brexit nedeniyle merkezi hükümete çok kızgınız ve bağımsızlığı yürekten istiyoruz." diye konuştu.

2023 sonunda bağımsızlık referandumu beklentisi

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planlıyor.

Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.