Türkiye’de her dört kişiden biri icralık

Ekonomist-Yazar Zafer Özcivan Ekonomi’de yazdığı yazısında şunları söyledi:

“Türkiye’nin son yıllarda içine sürüklendiği ekonomik darboğaz, artık sadece istatistiklerle değil, sokaktaki vatandaşın yaşadığı somut gerçeklerle daha net ortaya çıkıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, artan hayat pahalılığı, kredi kartlarına yüklenme ve düşen alım gücü; milyonlarca insanı borç batağına sürükledi. Öyle ki bugün ülkede 23 milyon icra ve iflas dosyası bulunuyor. Bu sayı, 86 milyonluk nüfusun dörtte birine denk geliyor. Başka bir ifadeyle, her dört kişiden biri artık devletin icra takibinde... Bu sadece borcun değil, umutsuzluğun, yoksulluğun ve sosyal çöküşün işareti.” Haber Merkezi

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