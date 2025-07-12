"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde bir kez daha uyardı

12 Temmuz 2025, Cumartesi 12:40
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde artan nefret söylemi, inkar ve ayrışma karşısında küresel düzeyde dikkatli ve kararlı olunması çağrısında bulundu.

Borrell: Srebrenitsa'yı onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak
Srebrenitsa’dan Gazze’ye

 

Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

"Srebrenitsa’da işlenen soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa topraklarında yaşanan en büyük vahşettir." ifadelerini kullanan Guterres, Temmuz 1995’te 8 binden fazla Boşnak'ın sistematik şekilde katledildiğini, binlerce kadın, çocuk ve yaşlının zorla yerinden edildiğini hatırlattı.

Guterres, mesajında, "Bugün, yalnızca bir anma günü değildir, aynı zamanda dikkatli olma ve harekete geçme günüdür." ifadesiyle artan nefret söylemi, inkar ve ayrışma karşısında uluslararası toplumun dikkatli ve kararlı olması, hakikat ve adaletten taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

Erken uyarı işaretlerinin zamanında tespit edilmesi ve şiddet başlamadan müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Uluslararası hukuka saygı göstermeli, insan haklarını savunmalı, herkesin onurunu korumalı, barış ve uzlaşıya yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

1000'den fazla soykırım kurbanına ulaşılamadı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen binden fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.​​​​​​​​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    LGS sınavında tam puan alan Ömer'den başarı için tavsiyeler

    Eski tip ehliyetler için son 20 gün!

    Suriye'de 10 gündür devam eden yangınlar hakkında Hatay Valiliğinden açıklama

    Fransa'dan X'e "dış müdahale" soruşturması

    Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde bir kez daha uyardı

    Borrell: Srebrenitsa'yı onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak

    Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını devam ediyor

    Londra'daki yangında 8 futbol sahasından büyük alan zarar gördü

    Emekli borç içinde yaşıyor

    Terör örgütü PKK’dan sembolik silâh bırakma töreni - Selvi: Silâh bırakma süreci 3-5 ayda tamamlanır

    Türkiye’de her dört kişiden biri icralık

    İsrail'in sözde "insani yardım kenti" planı bir "savaş suçu"

    AB'nin nüfusu 450,4 milyona ulaştı

    "Gazze'deki durumun çok daha kötüleştiğine inanıyoruz"

    32 bin futbol sahası büyüklüğündeki yangın alanı uzaydan görüntülendi

    Almanya'nın hedefi daha fazla F-35 savaş uçağı satın almak

    Trump: Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceğiz

    Çankırı'da yeniden başlayan orman yangını da kontrol altına alındı

    Fransız tarihçi de şok oldu: İsrail'in uluslararası basının Gazze'ye girişini neden engellediğini anlıyorum

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını devam ediyor
    Genel

    Borrell: Srebrenitsa'yı onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak
    Genel

    LGS sınavında tam puan alan Ömer'den başarı için tavsiyeler
    Genel

    Fransa'dan X'e "dış müdahale" soruşturması
    Genel

    Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde bir kez daha uyardı
    Genel

    Eski tip ehliyetler için son 20 gün!
    Genel

    Suriye'de 10 gündür devam eden yangınlar hakkında Hatay Valiliğinden açıklama
    Genel

    Mustafa Türkmenoğlu’nu rahmet ve dua ile yâd ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.