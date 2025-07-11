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İsrail'in sözde "insani yardım kenti" planı bir "savaş suçu"

11 Temmuz 2025, Cuma 18:24
İsrailli hukukçular, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri güneydeki Refah bölgesine sürerek, burada kurulması planlanan sözde "insani yardım kentinde" toplamasının, savaş ve insanlığa karşı suç teşkil edeceği uyarısında bulundu.

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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, uluslararası ve savaş hukuku alanında uzman 16 hukukçu Refah'ta kurulması planlanan sözde "insani yardım kenti" hakkında ortak mektup yayımlandı.

İsrailli hukukçular, mektupla söz konusu kentin kurulmasına yönelik plan hakkında Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i uyardı.

Hukuk uzmanları, sözde "insani yardım kentinin" kurulmasına yönelik kararının yasa dışı olduğunu belirtti.

Bu plana karşı olduklarını vurgulayan uzmanlar, böyle bir kentin kurularak Filistinlilerin burada toplanmasının savaş ve insanlığa karşı suç teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Mektupta, bu planın ayrıca soykırım suçu olarak da değerlendirilebileceğine işaret edilerek, "İlgili tüm tarafları plandan alenen çekilmeye, vazgeçmeye ve uygulamaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Sözde "insani yardım kenti" planı

İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkes sağlansa bile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini kontrol altında tutmak istediklerini belirterek, Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi amacıyla bölgede sözde bir “insani yardım kenti” kurulması için orduya plan hazırlama talimatı verdiğini söylemişti.

Katz, söz konusu bölgeye girenlerin tekrar çıkamayacağını da belirtmişti.

Bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya göndermeyi hedeflediklerini aktaran Katz, tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu alana getirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 5 Temmuz'daki kabine toplantısında, Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail'in Hamas ile bir ateşkese varılsa bile Morag ve Philadelphi koridorlarıyla onların arasında kalan Refah kentinden çekilmeyeceği öne sürülmüştü.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme fikri İsrail tarafından benimsenmiş, Netanyahu bu fikri hayata geçirmek için çalıştıklarını sık sık dile getirmişti.

AA

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