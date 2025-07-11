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11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Filistinli aktivist Mahmud Halil, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı

11 Temmuz 2025, Cuma 09:58
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve 21 Haziran'da serbest bırakılan Mahmud Halil, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

New York merkezli Anayasal Haklar Merkezi kuruluşu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, dava dilekçesinde Halil’in siyasi amaçlı tutuklanması ve gözaltına alınması sonucunda maruz kaldığı zararları ayrıntılarıyla anlattığı ve Trump yönetiminden 20 milyon dolar tazminat ile resmi özür talebinde bulunduğu belirtildi.

Halil'in "Bu, hesap verebilirliğe doğru atılan ilk adım. Benden çalınan 104 günü hiçbir şey geri getiremez. Travma, eşimden ayrılık, zorla kaçırdığım ilk çocuğumun doğumu." ifadesine yer verilen açıklamada, siyasi misilleme ve gücün kötüye kullanımı konusunda hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu davanın, Trump yönetiminin İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden, çoğu öğrenci ve vatandaş olmayan kişilere yönelik baskısı kapsamında hedef alınan biri tarafından açılan ilk tazminat davası olduğuna işaret edildi.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

AA

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