Emekli borç içinde yaşıyor

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 liraya çıkarılmasının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Emekliler tepkili: Paranın değeri kalmadı Esen “Biliyoruz ki milyonlarca emekli kirada, borç içinde ve sosyal yardımlara muhtaç bir yaşam sürüyor. Üstelik yaz aylarında kışa göre çok azalan doğal gaza yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Kış geldiğinde bu zamlar faturaya değil, doğrudan sobasız evlere, ısınamayan bedenlere, hastalanan yaşlılara dönüşecek. Sanayide kullanılan doğal gazda yapılan yüzde 7,86 zam ise vatandaşın aldığı ürünlere maliyet artışı olarak yansıyacak. Sofralardaki ekmeğe, torunlarının beslenme çantasına, süte katmerli zamlar. 2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin yaklaşık 1,5 katıydı, bugün ise asgari ücretin yaklaşık yarısı, 0,6 katı. Bugün olması gereken emekli maaşı ise yaklaşık 35 bin lira” şeklinde konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.