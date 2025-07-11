Terör örgütü PKK’dan sembolik silâh bırakma töreni - Selvi: Silâh bırakma süreci 3-5 ayda tamamlanır

Süleymaniye’de düzenlenen törende PKK terör örgütü, silâh bıraktığını sembolik olarak ilân etti.

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PKK terör örgütü, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü silâhlı eylemlerin ardından dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında, Süleymaniye’nin Dukan bölgesinde düzenlenen sembolik törenle ilk kez resmî şekilde silâh bıraktı. Millî İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır’dan Kuzey Irak’a yaklaşık 150 kişilik bir heyet gönderildi. Heyette DEM Parti üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Gazeteciler dün sabah saatlerinde Kandil eteklerindeki Dukan bölgesine çağrılırken, güvenlik gerekçesiyle tören alanına alınmadı.

Bakırhan: Yeni bir demokratik hikâye yazılabilir

PKK’nın silâh bırakma töreni için Süleymaniye’ye giden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 12 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir açıklama yapacağına ilişkin söylemini değerlendirirken, “Türkiye’nin 50 yıllık çatışma ve şiddet ortamından uzaklaşacağı bir süreçte bence en önemli sözü yürütme söylemelidir. Sonuçta bu mesele biraz da yürütmeyle ilgili bir durumdur. Türkiye için yeni bir demokratik hikaye yazmanın önünü açabilir” dedi.

Ankara - Anka

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Selvi: Silâh bırakma süreci 3-5 ayda tamamlanır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin 3 ila 5 ay kadar sürmesinin beklendiğini belirtti. Silah bırakma sürecinin üç ülkede gerçekleştirileceğini ifade eden Selvi, Türkiye içinde de silah bırakılabileceğini aktardı. Selvi, “Kandil’den bir grubun silah bırakmasıyla birlikte, PKK silah bırakmış olmuyor. Sadece silah bırakma süreci başlamış oluyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi