İsrail’den itiraf: Gazze’de okul ve binaları hedef aldık

İsrail ordusu, Hamas mensuplarını vurma bahanesiyle Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve sivillerin evlerini hedef aldığını kabul etti.

Terör devleti İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 3 Aralık’ta Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı el-Fellah Okulu’na düzenlenen, 6 Filistinlinin öldüğü saldırıda Hamas’ın elit birimi ez-Zeytun Tugayı Komutanı Fehmi Silmi’nin öldürüldüğü iddia edildi. Silmi’nin İsrail’e karşı birçok saldırıyı planladığı ifade edilen açıklamada, Silmi’nin 7 Ekim saldırılarında da 14 İsrail askerinin öldüğü bir baskını yönettiği öne sürüldü. İsrail’in binaları ve evleri havaya uçurduğu Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da da Hamas’ın “Hava İndirme Birliği Komutanı Salah Dehman’ın” öldürüldüğü savunuldu. Öte yandan, Hamas’tan İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. AA

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