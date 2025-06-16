Son 24 saatte 68 Filistinli daha İsrail'in Gazze soykırımında şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak, 55 bin 432'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 68 ölü ve 182 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 139 Filistinlinin şehit olduğu, 16 bin 882 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 55 bin 432'ye, yaralıların sayısının da 128 bin 923'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 338'e yükseldiği, 2 bin 831 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in son saldırılarında en az 5 Filistinli şehit oldu

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Gazze açıklarında İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 2 balıkçı şehit oldu, bir balıkçı kayboldu.

Güneydeki Refah kentinin batısında yer alan el-Alam bölgesinde yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıda ise 3 kişi şehit oldu, 20 kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Zeytun ve Şucaiyye mahalleleri ile Han Yunus’taki Nasır Hastanesi çevresinde, İsrail ordusu tarafından açılan ateş ve topçu atışları sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki en uç noktada yer alan Beyt Lahiya kentinin batısında, yardım almak için bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 10 kişi daha yaralandı. Aynı bölgenin kuzeybatısı da yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail, Gazze'de yine yardım bekleyenleri hedef aldı: 20 Filistinli şehit oldu

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, bölgenin çeşitli yerlerinde, sözde insani yardım için kurulan dağıtım merkezlerinin yakınında yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 50’si ağır 200’den fazla Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, “tüm ilgili tarafları, aç insanların ölümüne ve ağır yaralanmalarına yol açmadan yardımların dağıtılması için başka mekanizmalar bulmak üzere çalışmaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Han Yunus’taki Kızılhaç Hastanesi, İsrail saldırıları altında

Öte yandan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus’un Mevasi bölgesinde Kızılhaç’a ait sahra hastanesine saldırdığı da belirtildi.

İsrail ateşi altındaki hastanede bulunan hasta ve yaralılar ile sağlık görevlilerinin hayatının tehlikede olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail’in hastaneleri hedef alması şiddetle kınandı.

Kassam Tugayları: Han Yunus'taki operasyonda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar var

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle ortak yürütülen operasyonda, bir evin içine sığınan İsrail askerlerinin antipersonel füzesiyle vurulduğu kaydedildi.

Saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Kassam Tugayları’ndan daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise aynı bölgede bir İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğü de paylaşıldı.

İsrail, Gazze'de iletişim altyapısını da hedef alarak interneti 10. kez kesti

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in 20 aydır süren saldırıları sırasında bölgenin internet ve iletişim hatlarını 10. kez tamamen kestiğini duyurdu.

Bu kesintilerin teknik bir arıza ya da rastlantı olarak değerlendirilemeyeceği, aksine kasten ve bilinçli bir şekilde uygulandığı vurgulandı.

“İsrail’in bu adımla, Gazze’yi dış dünyadan izole etmeyi, yaşananları gizlemeyi ve insani felaketi derinleştirmeyi amaçlıyor.” ifadelerine yer verilen açıklamada, iletişim hatlarının devre dışı bırakılmasının, özellikle sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını büyük ölçüde aksattığına dikkati çekildi.

Açıklamada, kesintilerin, çok sayıda yaralının yardım ulaştırılamadığı için kan kaybından ölmesine yol açabileceği belirtildi.

Medya Ofisi açıklamasında, iletişim ve internetin kesilmesinin, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, “İsrail’in bu sistematik karartma politikası, işlediği savaş suçlarını gizlemeyi amaçlamaktadır. Her iletişimsiz geçen saniye, Gazze’de masum bir insanın hayatına mal olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bu uygulamalar nedeniyle İsrail'e tam sorumluluk yüklendiği, ABD ve uluslararası toplumun ise siyasi ve ahlaki sorumluluktan kaçamayacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara ivedi bir şekilde harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, iletişim altyapısının yeniden ve kalıcı şekilde işler hale getirilmesi talep edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 98. Tümeni geri çektiğini duyurdu

İsrail Ordu Radyosu, İran ile başlayan karşılıklı füze saldırılarının ardından 98. Tümen'in Gazze’den çekildiğini ve bölgede 4 tümen kaldığını bildirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aktif görev yapan 98. Tümen, İsrail ordusunun seçkin hava indirme ve komando birliklerinden oluşuyor.

98. Tümen, Lübnan’da kısa bir süre "görev yaptıktan" sonra 22 Mayıs’ta yeniden Gazze Şeridi’ne konuşlandırılmıştı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze’de görev yapan birlikler arasında 98, 252, 143, 36 ve 162. tümenler ile Nahal ve Golani tugaylarının bulunduğunu bildirmişti.

Nahal Tugayı’nın da Gazze'den ayrılarak Batı Şeria'ya kaydırıldığı, İran saldırıları sonucu oluşan yıkım alanlarında görev yapmak üzere İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı birliklerinin yerine geçtiği belirtilmişti.

İsrail, İran'a saldırılarının yanı sıra Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını da sürdürüyor.

BM kurumları, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki kıtlık riskine yeniden dikkati çekti

FAO ve WFP tarafından yayımlanan uyarı raporunda Gazze dahil dünya genelindeki küresel açlık noktaları paylaşıldı.

Raporda "en yüksek endişe kaynağı taşıyan sıcak noktalar" başlığı altında yer alan Gazze için insani yardım erişiminin sağlanamaması nedeniyle kıtlık seviyesinin kritik seviyede olduğu vurgulandı.

Gazze'deki insani krize ek olarak yüksek gıda fiyatları, tükenen geçim kaynakları ve ticari ablukanın ekonomik çöküşü hızlandırdığına işaret edilen raporda, Gazze'deki yaklaşık 2,1 milyon kişinin, İsrail'in sürdürdüğü çatışma, kitlesel yerinden etme ve insani yardımlara yönelik ciddi kısıtlamaları sebebiyle kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu bir kez daha yinelendi.

Raporda eylül ayında Gazze'de akut gıda yetersizliğinin en üst seviyeye ulaşabileceği vurgulandı.

Dünya genelinde Gazze dahil 13 küresel açlık noktasının bulunduğu ifade edilen raporda, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali'nin "en yüksek" seviyedeki bölgeler olduğu ve açlık riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Raporda "yüksek" seviyedeki açlık noktaları Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Myanmar ve Nijerya olarak açıklandı, Burkina Faso, Çad, Somali ve Suriye'nin de listede bulunduğu kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, açlığın milyonlarca kişi için acil bir durum olduğuna işaret ederek, "Hayat kurtarmak ve geçim kaynaklarını korumak için hemen ve birlikte harekete geçmeliyiz." çağrısında bulundu.