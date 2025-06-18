Çorum'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

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