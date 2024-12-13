Terör devleti

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının, bölgede sergilediği kanunsuz davranışlarının bir başka örneği olduğunu ve İsrail’in egemen bir devlete karşı kışkırtma olmadan saldırılar düzenlediğini söyledi.

Albanese, “Gazze’deki kriz, hepimizi ilgilendiren küresel bir kriz haline geldi. 44 binden fazla insan İsrail keskin nişancıları ve bombaları tarafından öldürüldü. Bunların yüzde 70’i kadın ve çocuk. Saldırıların başından bu yana 100 binden fazla yaralı var. Bunların binlercesi tedavi edilemiyor. Bu da yetmezmiş gibi şimdi yeterli gıda ve giyecek olmadan geçici kamplarda yaşayarak ikinci kışı geçirmek zorunda kalacaklar” dedi. Cenevre - aa *** BM: Ateşkes sağlansın, esirler bırakılsın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin yinelendiği ve İsrail’e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti. Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 9 “hayır” ve 11 “çekimser” oyuna karşı 159 “evet” oyuyla kabul edildi. Kararda, BM Genel Kurulu’nun UNRWA’nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü tüm operasyonlarında, özellikle Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki görev alanlarında, tam desteğini tekrarladığı vurgulandı. New York - aa AA

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