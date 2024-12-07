"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail, Esad’ın düşme ihtimaline hazırlanıyor

07 Aralık 2024, Cumartesi
İsrail güvenlik kurumları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın muhtemel düşüşüne ve stratejik silahların silahlı muhaliflerin eline geçmesine hazırlanırken İsrailli istihbarat yetkilileri Suriye ordusunun savunma hatlarının son 24 saat içinde hızla çökmesi karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Axios’a konuşan iki üst seviye İsrailli yetkili, Halep’i ele geçirdikten günler sonra Perşembe günü Hama kentini de ele geçiren silahlı muhaliflerin hızlı ilerleyişinin Suriye ordusunun çöküşüne yol açabileceğini söyledi. Üst düzey bir İsrailli yetkili Şam’ın düşmesinin yakın zamana kadar olduğundan daha olası göründüğünü söyledi. Karar’ın haberine göre, ABD’li bir yetkili de Suriye savunma hatlarının hızla çökmekte olduğunu doğrulayarak Suriye ordusunun gerçek anlamda savaşmadığını söyledi. Yetkili, “Rejimin âcil bir tehlike altında olduğunu düşünmüyoruz ama bu Esad rejimine karşı en büyük meydan okuma” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dera'nın il merkezi de muhaliflerin kontrolüne girdi

    Kuzey Gazze’de durum çok vahim

    Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!

    Batık banka borcu 287 milyarı buldu

    İsrail, Esad’ın düşme ihtimaline hazırlanıyor

    Gelir adaletsizliği can acıtıyor

    Ekonomide devrim olarak sunulmuştu

    "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama talebi

    Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşatıldı

    Güney Kore'de, Devlet Başkanının yetkilerinin askıya alınması çağrısı

    Eyüp Sultan’da muhteşem buluşma

    Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı - ABD: Yakından izliyoruz

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze’de soykırım suçu işliyor

    60 yılın en soğuk kışı kapıda

    1 kişiye 40 kilo bomba

    Yine tuzağa düşmeyelim

    9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

    Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Mansur: Soykırım durdurulmalı

    Arınç: Toplumsal adalete güven sarsılıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İstikamet ve samimiyet…
    Cevher İLHAN

    İsrail’le ticarete karartma
    Faruk ÇAKIR

    Böyle ilim adamlarına can feda!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemoterapi, fizyoterapi ve Nûr-u terapi!
    Genel

    Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!
    Risale-i Nur'dan

    Bu dava, milyonların ebedî kurtuluş davasıdır
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bir düş müydü desem
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri -2
    Genel

    Batık banka borcu 287 milyarı buldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.