İsrail, Esad’ın düşme ihtimaline hazırlanıyor

İsrail güvenlik kurumları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın muhtemel düşüşüne ve stratejik silahların silahlı muhaliflerin eline geçmesine hazırlanırken İsrailli istihbarat yetkilileri Suriye ordusunun savunma hatlarının son 24 saat içinde hızla çökmesi karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Axios’a konuşan iki üst seviye İsrailli yetkili, Halep’i ele geçirdikten günler sonra Perşembe günü Hama kentini de ele geçiren silahlı muhaliflerin hızlı ilerleyişinin Suriye ordusunun çöküşüne yol açabileceğini söyledi. Üst düzey bir İsrailli yetkili Şam’ın düşmesinin yakın zamana kadar olduğundan daha olası göründüğünü söyledi. Karar’ın haberine göre, ABD’li bir yetkili de Suriye savunma hatlarının hızla çökmekte olduğunu doğrulayarak Suriye ordusunun gerçek anlamda savaşmadığını söyledi. Yetkili, “Rejimin âcil bir tehlike altında olduğunu düşünmüyoruz ama bu Esad rejimine karşı en büyük meydan okuma” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 297

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.