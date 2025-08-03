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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

03 Ağustos 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, Biz gökyüzünde burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Rahmetten kovulmuş olan bütün şeytanlardan da onu koruduk.

Hicr Suresi: 16-17

HADİS:

Akrabanın akrabaya vereceği sadaka, hem sadaka ve hem de sıla-i rahim sevabını kazandırır.

Camiü’s-Sağir, No: 2478

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