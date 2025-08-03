03 Ağustos 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, Biz gökyüzünde burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Rahmetten kovulmuş olan bütün şeytanlardan da onu koruduk.
Hicr Suresi: 16-17
HADİS:
Akrabanın akrabaya vereceği sadaka, hem sadaka ve hem de sıla-i rahim sevabını kazandırır.
Camiü’s-Sağir, No: 2478
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