Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, Biz gökyüzünde burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Rahmetten kovulmuş olan bütün şeytanlardan da onu koruduk.

Hicr Suresi: 16-17

HADİS:

Akrabanın akrabaya vereceği sadaka, hem sadaka ve hem de sıla-i rahim sevabını kazandırır.

Camiü’s-Sağir, No: 2478