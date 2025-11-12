'İsrail'in idam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi'

Hamas, İsrail Meclisinde Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "Filistinlilere karşı planlı katliamı meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tasarının kabul edilmesinin, "Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma girişimi ve İsrail hükümetinin ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tasarı, işgal altındaki Filistin halkına yönelik organize şekilde kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesinin "faşist ve sadist bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Hamas açıklamasında, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerine "bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını" kınama, İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapmaları çağırısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde bulunan ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kalan tutukluların durumunu incelemek üzere uluslararası araştırma komisyonları kurulması talep edilerek bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun şehit olduğu hatırlatıldı.

Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylaması dün İsrail Meclisinde yapıldı.

Yasa tasarısının ilk oylaması 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla Mecliste kabul edildi.

Söz konusu tasarısının kabul edilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan yasa tasarısına desteğiyle bilinen aşırı sağcı Ben-Gvir, ilk oylamanın kabul edilmesinin ardından Mecliste vekillere tatlı dağıttı.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

"Arafat'a uygulanan kuşatma ve suikast, Gazze ve Batı Şeria'da sürüyor"

Öte yandan, Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistin direnişinin efsane lideri Yasir Arafat'ın vefatının 21. yılı münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Arafat'ın Filistin halkının meşru ulusal haklarını güvence altına almak için mücadele ettiğini vurgulayan Bedran, "Arafat'ın hatırası bize birlik olma ve şehitlerin yolunu devam ettirme görevini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Bedran, yalnızca Arafat'ı değil İsrail'in onunla birlikte katlettiği tüm Filistinlileri yâd ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arafat'ı hedef alan kuşatma ve suikast suçu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı bugün de işlenmeye devam ediyor. Bu durum, işgalci İsrail'e ve saldırgan planlarına karşı ulusal birliğe tutunmanın ve birleşik bir mücadele stratejisi ortaya koymanın gerekliliğini doğruluyor."

Arafat'ın 21. ölüm yılında Hamas'ın Filistin halkının haklarını, topraklarını ve kutsal mekanlarını korumaya yönelik sözüne bağlı kalacağının altını çizen Bedran, Arafat'ın hatırasının mücadele ve kurtuluş yolunu aydınlatacağına vurgu yaptı.

Bedran ayrıca Hamas'ın başta Batı Şeria ve Gazze ile İsrail hapishanelerindeki Filistinliler meselesi olmak üzere mevcut zorluklarla mücadele etmek adına ortak ulusal adımlar atmak için Filistinli gruplarla sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.

İsrail güçleri 2002'de Arafat'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan karargahında ev hapsine almıştı. Filistin yönetiminin merkezi olan karargahını 2 yıl abluka altında tutan İsrail güçleri, burayı birçok kez tanklarla da hedef almıştı.

2004 yılında rahatsızlanan Arafat'a grip teşhisi konuldu ancak bir türlü iyileşemedi. İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim 2004'te Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti.