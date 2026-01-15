"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

15 Ocak 2026, Perşembe 09:51
İsrail’e desteğiyle bilinen Almanya Başbakanı Merz’in, İran’da rejimin “son günlerini yaşadığını” savunması tepki çekerken, İsrail’in Filistin’deki soykırımı örtbas etmek için ABD’yi İran’la savaşa sürüklediği ifade ediliyor.

İsrail’e verdiği açık destekle bilinen Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, İran’da rejimin “son günlerini yaşadığını” savunması tepkileri beraberinde getirdi. Gazze’deki katliamlara sessiz kalan Batılı liderlerin İran üzerinden yeni bir cephe açmaya çalıştığı değerlendirilirken, ABD’li siyaset bilimci John Mearsheimer, İsrail’in Filistin’de yürüttüğü etnik temizliği gizlemek için ABD’yi İran’la savaşa sürüklediğini söyledi.

Merz: Rejimin son günleri

Almanya Başbakanı Merz, İran’daki kitlesel protestolar ile ilgili, “Bir rejim ancak şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, o zaman fiilen sonuna gelmiştir. Ben, şu anda bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum” dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Merz’e sert ifadelerle karşılık verdi.

“Biraz utanmanız olsun”

Arakçi, Almanya’nın insan hakları konusunda güvenilirliğini kaybettiğini belirterek, “Almanya, insan hakları dersi verecek son ülke. Nedeni basit: Bariz çifte standartları, güvenilirliğinin her zerresini yok etti” dedi. Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Arakçi, “İran, sivilleri ve polisleri öldüren teröristleri yenilgiye uğrattığında, Merz ‘Şiddet zayıflık ifadesidir’ diyor. Peki, Gazze’de 70 bin Filistinlinin katledilmesine verdiği tam destek için ne diyecek?” ifadelerini kullandı. Arakçi, Almanya’nın İsrail’e verdiği açık desteği de eleştirerek, “Lütfen hepimize bir iyilik yapın: Biraz utanmanız olsun. Almanya bölgemize yönelik yasadışı müdahalelerine, soykırım ve teröre destek dahil, son vermeli” sözleriyle tamamladı.

Sessizlik de bu suçun parçası

ABD’li siyaset bilimci Prof. John Mearsheimer, Ortadoğu’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, İsrail’in küresel gündemi bilinçli biçimde başka yöne çektiğini savundu. Mearsheimer, “İsrail, küresel dikkati başka yöne çekmek için ABD’yi İran’la savaşa sürüklüyor. Amaç açık: Filistinlilere yönelik etnik temizliği dünyanın gözünden kaçırmak ve bunu rahatça sürdürmek. Sessizlik de bu suçun bir parçası” ifadelerini kullandı.

Arakçi: Savaş istemiyoruz

Tahran’daki yabancı misyon şefleri ve Büyükelçiler ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’daki protestolara ilişkin, “Biz savaş istemiyoruz. Ancak savaşa hazırız ve hatta önceki 12 günlük savaşa kıyasla daha hazırlıklıyız. Savaşı önlemenin en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır ki düşmanlar yanlış hesaplara kapılmasın. Biz müzakereye de hazırız; ancak bu müzakere adil, onurlu, eşit konumda, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde olmalıdır. Gerçek ve ciddi bir müzakere istiyoruz; bazı ülkelerin alışkanlığı olan dayatma ve dikte etmeye dayalı bir süreç değil” diye konuştu. 

 

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması başladı - İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    Direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi

    ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alıyor

    AP milletvekilleri: AB-ABD ticaret anlaşması süreci askıya alınsın

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'e karşı birlik çağrısı

    ABD’den vatandaşlarına “derhal İran’ı terk edin” çağrısı

    ABD ile İran arasında kritik temas

    Emeklinin en zor kışı

    Beyaz Saray: Önce diplomasi

    Evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından rekor

    Bu çocuklar hepimizin

    İran'da artan gerilimden sonra Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına çıkarıldı

    İsrail ateşkes sonrası 2500 ev yıktı

    Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 22 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Demokrat Senatör Warner: ABD'de artan Müslüman ve Arap karşıtlığından Trump sorumlu

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı
    Genel

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.