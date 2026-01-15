İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

İsrail’e desteğiyle bilinen Almanya Başbakanı Merz’in, İran’da rejimin “son günlerini yaşadığını” savunması tepki çekerken, İsrail’in Filistin’deki soykırımı örtbas etmek için ABD’yi İran’la savaşa sürüklediği ifade ediliyor.

İsrail’e verdiği açık destekle bilinen Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, İran’da rejimin “son günlerini yaşadığını” savunması tepkileri beraberinde getirdi. Gazze’deki katliamlara sessiz kalan Batılı liderlerin İran üzerinden yeni bir cephe açmaya çalıştığı değerlendirilirken, ABD’li siyaset bilimci John Mearsheimer, İsrail’in Filistin’de yürüttüğü etnik temizliği gizlemek için ABD’yi İran’la savaşa sürüklediğini söyledi.

Merz: Rejimin son günleri

Almanya Başbakanı Merz, İran’daki kitlesel protestolar ile ilgili, “Bir rejim ancak şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, o zaman fiilen sonuna gelmiştir. Ben, şu anda bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum” dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Merz’e sert ifadelerle karşılık verdi.

“Biraz utanmanız olsun”

Arakçi, Almanya’nın insan hakları konusunda güvenilirliğini kaybettiğini belirterek, “Almanya, insan hakları dersi verecek son ülke. Nedeni basit: Bariz çifte standartları, güvenilirliğinin her zerresini yok etti” dedi. Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Arakçi, “İran, sivilleri ve polisleri öldüren teröristleri yenilgiye uğrattığında, Merz ‘Şiddet zayıflık ifadesidir’ diyor. Peki, Gazze’de 70 bin Filistinlinin katledilmesine verdiği tam destek için ne diyecek?” ifadelerini kullandı. Arakçi, Almanya’nın İsrail’e verdiği açık desteği de eleştirerek, “Lütfen hepimize bir iyilik yapın: Biraz utanmanız olsun. Almanya bölgemize yönelik yasadışı müdahalelerine, soykırım ve teröre destek dahil, son vermeli” sözleriyle tamamladı.

Sessizlik de bu suçun parçası

ABD’li siyaset bilimci Prof. John Mearsheimer, Ortadoğu’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, İsrail’in küresel gündemi bilinçli biçimde başka yöne çektiğini savundu. Mearsheimer, “İsrail, küresel dikkati başka yöne çekmek için ABD’yi İran’la savaşa sürüklüyor. Amaç açık: Filistinlilere yönelik etnik temizliği dünyanın gözünden kaçırmak ve bunu rahatça sürdürmek. Sessizlik de bu suçun bir parçası” ifadelerini kullandı.

Arakçi: Savaş istemiyoruz

Tahran’daki yabancı misyon şefleri ve Büyükelçiler ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’daki protestolara ilişkin, “Biz savaş istemiyoruz. Ancak savaşa hazırız ve hatta önceki 12 günlük savaşa kıyasla daha hazırlıklıyız. Savaşı önlemenin en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır ki düşmanlar yanlış hesaplara kapılmasın. Biz müzakereye de hazırız; ancak bu müzakere adil, onurlu, eşit konumda, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde olmalıdır. Gerçek ve ciddi bir müzakere istiyoruz; bazı ülkelerin alışkanlığı olan dayatma ve dikte etmeye dayalı bir süreç değil” diye konuştu.