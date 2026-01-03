"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

"Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"

03 Ocak 2026, Cumartesi 18:16
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından ülkeden zorla çıkarıldığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin durumunun derhal açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Bakanlıktan, ABD’nin Venezuela’ya yaptığı saldırıyla ilgili ikinci bir açıklama yapıldı.

Moskova’nın Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin, ABD'nin saldırgan eylemleri sonucunda ülkeden zorla çıkarıldığına dair haberlerden son derece endişeli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu tür eylemler, eğer gerçekten gerçekleştiyse, bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal teşkil eder ve bu egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir.”

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

    "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"

    ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı - Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır

    AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu

    New York Valisi Hochul "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı

    Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı

    Venezuela'nın başkentinde patlamalar meydana geldi

    Artvin-Ardanuç'ta çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

    Hamaney'in danışmanı Şemhani: İran'ı tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir

    New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

    Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde konuşlandı

    'Eğer İran, barışçıl göstericileri öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır'

    ‘Terörsüz Türkiye’ tartışması sertleşiyor

    2026’da acılar sona ersin

    ‘İstenmeyen kişi’ Tom Barrack

    1644 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

    Maduro'dan, ABD ile olası bir anlaşmanın müzakeresine yeşil ışık

    Gazze'nin nüfusu İsrail'in soykırımı sebebiyle yüzde 10'dan fazla azaldı

    Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı - Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
    Genel

    New York Valisi Hochul "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı
    Genel

    Venezuela'nın başkentinde patlamalar meydana geldi
    Genel

    Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı
    Genel

    AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu
    Genel

    "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"
    Genel

    Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.