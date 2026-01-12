"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Netanyahu: İran hakkında demeç vermeyin

12 Ocak 2026, Pazartesi 20:34
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ekonomik problemler sebebiyle binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran’a saldırı ihtimaline ilişkin, bakanlarına basına konuşmama talimatı verdiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin İran’da şiddet olaylarına dönüşen protestoları izlemeye ve durum değerlendirmesi yapmaya devam ettiği kaydedilen haberde, Netanyahu hükümetinin, olayların “İran yönetiminin istikrarının bozulmasında bir dönüm noktasına yaklaştığı” değerlendirmesinde bulunduğu da aktarıldı.

