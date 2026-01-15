"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

15 Ocak 2026, Perşembe 13:45
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesindeki Kürtlerin korunmasının terör örgütü PKK ile ilişkilendirilemeyeceğini ve Kürtlerin korunmasının yeni Suriye ile entegre olmaktan geçtiğini söyledi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", Irak'ta yayın yapan Şems TV kanalının yayınlamadığı Şara'nın röportajından bazı kesitleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

 

Suriye Enformasyon Bakanlığı, söz konusu TV kanalının Şara'nın röportajını "siyasi gerekçelerle" yayınlamadığını ve bu kararının profesyonel gazetecilik açısından bir gerekçesi olmadığını vurgulamış, Bakanlığının röportajı resmi platformları aracılığıyla yasal çerçeve içinde yayımlama hakkını saklı tuttuğu aktarmıştı.

Şara röportajında, tüm Suriye halkının eski rejimin kurbanı olduğunu ve Esed rejiminin düşmesinin Suriye Kürtlerinin maruz kaldığı zulme verilen ilk gerçek cevap olduğunu belirtti.

"Kürtlerin cesaretine hayranım ve Suriye ordusunun bir bölümünün cesur Kürtlerden oluşmasını diliyorum." diyen Şara, devrim boyunca, Suriye'nin kuzeybatısında kontrolleri dışında kalan bölgelerde olsalar bile, Kürtleri korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

"Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz"

Şara, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının çoğunluğunun Kandil'e, terör örgütü PKK'ya bağlı olduğunu ve emirleri Kandil'den aldığını söyledi.

YPG/SDG'nin birden fazla elebaşlı yapısına dikkati çeken Şara, şöyle devam etti:

"Ne derlerse desinler, Kandil ile açık bir bağlantıları var. Gerçek karar alma gücü, örgüt içindeki bir askeri ve güvenlik gücünde. Tüm düşünce askeri ve güvenlik konuları etrafında dönüyor. Suriye'deki Kürtleri korumak askeri bir oluşumla mı sağlanır? Sınır ötesindeki ve Türkiye ile 40-50 yıllık sorunları olan, dışarıdan gelen bir örgütle mi sağlanır? Suriye bu sorunu kendi topraklarında çözmenin maliyetini karşılayamaz."

Şara, Kürtlerin korunmasının yeni Suriye ile entegre olmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Suriye'deki Kürtlerin korunması, onları sınırların dışındaki bir sorunla; bazı komşu ülkelerimize yönelik saldırıları olan PKK'yla ilişkilendirerek, çocukları silahlandırarak, kadın ve erkekleri zorla askere alarak ve ardından Suriye devletiyle durumu tırmandırarak mı sağlanır? Kürtleri korumak, Suriye'deki yeni gerçeklikle entegre olmakta yatmaktadır." diye konuştu.

Kürtleri parlamentoda, bakanlıklarda, güvenlik gibi devletin her kademesinde görmeyi arzu ettiğini aktaran Şara, şunları kaydetti:

"Eğer Suriye Devleti Kürtlere kendini kapatır ve 'Suriye'de Kürtleri istemiyoruz. Kürtlerin yönetime katılmasını istemiyoruz.' derse, o zaman başka seçenekler arama hakları olur. O halde, silahlı bir örgütün Halep'teki çoğunlukla Kürt yerleşim bölgelerinin ortasında tüneller ve çukurlar kazması bir çözüm olabilir mi? Biz Halep'in refahı ve gelişmesi için çabalıyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 222
