Suriye SDG’ye sert karşılık verecek

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askerî eyleme sert karşılık vereceğini bildirdi.

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti’nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi. Ordu yetkilileri, “takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor” bilgisini paylaştı. Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı. Ordu yetkilileri, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır” ifadesini kullandı. AA

