ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Tayland'da inşaat vincinin bazı parçaları yola devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

15 Ocak 2026, Perşembe 14:06
Tayland'da inşaat vincinin bazı parçalarının yola devrilerek araçlara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 32 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

 

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, Tayland'ın Samut Sakhon bölgesinde bir inşaat vincinin bazı parçalarının yola düştüğünü belirtti.

 

Düşen parçaların vincin altından geçen araçlara çarptığını aktaran yetkililer, kazada 2 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

 

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken polis yetkilileri, güvenliğin sağlanması için olay mahallinde bazı şeritleri trafiğe kapadı.

İnşaat vinci yolcu treninin üzerine düşmüştü

Tayland'da dün Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde de inşaat vincinin bir trenin üstüne düşmesi sonucu tren raydan çıkarak devrilmişti.

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin öldüğünü, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA

