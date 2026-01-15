"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir

15 Ocak 2026, Perşembe 13:35
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği ancak olası saldırının en iyi ihtimalle günler sonra düzenleneceği öne sürüldü.

'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'

 

The New York Times (NYT) gazetesinin haberinde ABD'nin bir süredir şiddetli protestoların sürdüğü İran'a askeri müdahale planları ele alındı.

 

Gazeteye konuşan ABD yönetiminden yetkililer, Trump'ın son günlerde komutanları tarafından kendisine sunulan askeri seçenekleri göz ardı etmediğini belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Trump'a bu konuda geniş seçenek yelpazesi sunduğunu kaydetti.

Olası hedefler arasında yeniden İran'ın nükleer programı ve balistik füze sistemlerinin bulunduğunu söyleyen yetkililer, siber saldırı veya güvenlik güçlerine yönelik ölümcül saldırıların düzenlenmesinin ise daha yüksek olasılıkta olduğunu dile getirdi.

Saldırı emri, Tahran'ın sıradaki adımlarına bağlı

Yetkililer, Trump'ın askeri seçenek emrinin, Tahran'ın sonraki adımlarına bağlı olduğunu söyledi.

ABD'nin uzun menzilli bombardıman uçaklarının, ikincil saldırı ihtimali nedeniyle başta alarma geçirildiğini anlatan yetkililer, dün itibarıyla bunun askıya alındığını dile getirdi.

Yetkililer, herhangi bir saldırının henüz değil en az birkaç gün sonra düzenleneceğini ve İran'dan güçlü bir misillemeye yol açabileceğini ifade etti.

ABD istihbaratına göre İran'ın misillemesinin bölgedeki ABD üslerine yönelik olacağını dile getiren yetkililer, Katar'daki üssün yanı sıra Suriye ve Irak'a konuşlu ABD güçlerine de saldırılar düzenlenebileceğini belirtti.

Saldırı için bölgedeki seçenekler sınırlı

Haberde Trump'ın İran'a karşı saldırı emri vermesi durumunda askeri seçeneklerinin sınırlı olacağı ifade edildi.

Pentagon yetkilileri, şu anda Orta Doğu'da bir uçak gemisinin yanı sıra füze fırlatan üç muhrip gemisi ile füze fırlatan en az bir denizaltı bulundurduklarını, gemilerden birinin ise Kızıldeniz'de olduğunu kaydetti.

Trump, dün Beyaz Saray'daki imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkedeki gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

AA

