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6 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Trump, 12 ülkeden ABD'ye seyahati yasakladı

05 Haziran 2025, Perşembe 15:58
ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasakladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın bu yasağı içeren yeni bir kararnameye imza attığı bildirildi.

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirdi.

Öte yandan ABD'de yasal olarak ikamet eden veya geçerli vizesi bulunan ve "ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden" bu 19 ülke vatandaşları, kararname kapsamı dışında tutulacak.

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kararname hakkında konuşan Trump, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini bildirdi.

AA

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