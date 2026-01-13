"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

13 Ocak 2026, Salı 10:52
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın almak için hızlı hareket etmemesi halinde Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılma kararı alabileceğini iddia etti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerini değerlendirdi.

ABD'nin Grönland'ı almasının "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter."

Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

AA

  • Hüseyin İlhan

    13.01.2026 11:35:58

    İklimin değişmesinde en çok kirletici olan ülkeler ÇİN,ABD,HİNDİSTAN ve RUSYA. Trump'ın GÖRANLAND'ı ilhak,işgal arzusu dile gietiliyor zaten. RUSYA Güvenlik başkanı MEDVEDEV de TRUMP acele etmezse GÖRANLAND halkı refarandumla RUSYA'ya bağlanmak için yaptıkları oylama ile bağlanır. ABD Acele etsin,demesi perde arkasında dünyayı kapalı kapılar arkasında paylaştıklarının işaretleri hatta delilidir. Geçmişte 'BAĞLANTISIZ ÜLKELER BLOKU,gibi bir 3.alternatif bloğa ihtiyaç var.Böyle bir blok evvelen 'İnsan hak ve hürriyetleri olmak üzere gümrük vergileri,ticaret antlaşmaları,ile kapitalist/komünist -kapitalist kuduz vahşilerin insanları sömüren zihniyetine dur diyebilir. İslam Bloku diyorum amma maalesef bazı islam ülke idarecisi olan esasında da kapitalistlerin kuklası olmakla gurur duyan alçaklar nedeniylle diyemiyorum.

