Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Petro ile yapacağı görüşmenin iyi sonuçlar vermesini umduğunu belirtti. Şubatın ilk haftasında Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Trump, Kolombiya'nın "kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişini engellemesi gerektiğini" kaydetti. Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti. AA

