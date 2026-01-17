"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

17 Ocak 2026, Cumartesi 03:52
Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin enerji sektöründe "olağanüstü hal" ilan edildiğini bildirdi.

BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı

 

Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son dönemlerde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede yaşanan enerji sorunları hakkında bilgi verdi.

Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın farklı bölgelerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Şmigal, "Rusya Federasyonu'nun yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi." ifadesini kullandı.

Başkentte ve Kiev bölgesinde yaşanan zorlukların giderilmesi için bir kriz yönetim merkezinin kurulduğunu belirten Şmigal, "Amacımız, özellikle Kiev'de enerji sistemindeki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için koordineli ve etkili bir çalışma yürütmektir." ifadesine yer verdi.

Şmigal, savaş nedeniyle ülkede belli saatler içinde sokağa çıkma yasağının sürdüğünü anımsatarak, elektriksiz kalan insanların, Kiev'in birçok noktasında kurulan "Yenilmezlik Noktaları"na gece saatlerinde de gidebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'da enerji sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi için müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde bulunduklarını kaydeden Şmigal, "Avrupa Birliği ülkelerinden elektrik ithalatını artırıyoruz." ifadesini kullandı.

UNICEF: Ukrayna'da milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan yaşıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ukrayna Temsilcisi Munir Mammadzade, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2022'den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki çocukların saldırlar ve dondurucu soğuklarla boğuştuğunu belirten Mammadzade, Ukrayna'nın savaşın en zorlu kış şartlarını yaşadığını kaydetti.

Mammadzade, Ukraynalı ailelerin yoğun saldırılar ve sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarla hayati önem taşıyan enerji, su ve ısıtma sistemlerinden tasarruf etmeye çalıştığını kaydetti.

Başkent Kiev ve diğer şehirlerde çok soğuk havanın etkili olduğunu ve sıcaklıkların daha da düşebileceğini söyleyen Mammadzade, "Ukrayna genelinde milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan günlerini geçiriyor. Bu yüzden çocuklar ve aileler sürekli hayatta kalma modunda." dedi.

Ukrayna'da çocukların güvende olabileceği bir yer kalmadığının altını çizen Mammadzade, "Hipotermi, şu anda yeni doğanlar için endişelendiğimiz konulardan biridir. Eğitim daha da aksadı." değerlendirmesinde bulundu.

''Savaşın başlangıcından bu yana en az 3 bin 200 çocuk öldürüldü"

Mammadzade, zorlu hayat şartlarının ardından gelen kış tehdidinin, 2025'e bir önceki yıla kıyasla çocuk kayıplarında yüzde 11'lik trajik bir artışa yol açtığını söyledi.

Geçen yıl en az 92 çocuk öldüğünü ve 652 çocuk yaralandığını belirten Mammadzade, "BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre, Rusya ile savaşın başlangıcından bu yana sadece Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelerde 3 bin 200 çocuk öldürüldü veya yaralandı. Bu nedenle UNICEF, bir kez daha, sivil bölgelere ve çocukların güvendiği altyapıya yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 195
